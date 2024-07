Andrea Ponti presenta Inspired by Nature. Nueve taburetes, nueve diseños, una idea

«El diseño de estos taburetes va más allá de la estética; se trata de crear una conexión».

El famoso diseñador italiano, ex del Politécnico de Milán, Andrea Ponti, autor de trabajos como la imponente mesa auxiliar Kanban, la colección de mobiliario Shadows in the Window, o los utensilios de cocina Diga, Koma y Torus, todos reseñados por Experimenta en su momento; en esta ocasión nos presenta Inspired by Nature, una colección de taburetes bajos compuesta de nueve piezas únicas cuya excepcional arquitectura consigue capturar la esencia del mundo natural basándose en los elementos, formas y colores que nos rodean.

Producidas 100% en ABS reciclado, la colección comparte un lenguaje de diseño coherente, caracterizado por una base redondeada, una silueta cónica y un asiento cóncavo: una morfología que sugiere continuidad y refleja los patrones cohesivos que se encuentran en la naturaleza.

«A pesar de estas líneas comunes, la singularidad de cada taburete realmente da vida a la colección. Cada pieza tiene su propia identidad, con formas distintas y colores específicos que evocan diferentes elementos de la naturaleza. Estas elecciones son intencionales, provocadas para evocar las esencias del mundo natural que representan. El diseño de estos taburetes va más allá de la estética; se trata de crear una conexión», comenta Ponti desde su estudio en Hong Kong y agrega: «La cuidadosa selección de tonos y formas está diseñada para conectar con nuestras emociones más profundas, fomentando un vínculo íntimo entre nosotros y el entorno. Inspired by Nature encarna la idea de que la sostenibilidad es más que solo prácticas ecológicas. No se trata solo de emplear métodos verdes, sino también de forjar relaciones duraderas entre nuestros productos, nosotros mismos y el mundo natural».