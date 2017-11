Architects for Animals: refugios de diseño para gatos sin hogar

El diseño al servicio de los animales

Architects for Animals ha invitado a todos los arquitectos y diseñadores afincados en Los Ángeles a crear refugios únicos para gatos callejeros, en una ciudad que actualmente posee una de las mayores poblaciones de gatos sin hogar de Estados Unidos (entre 1 y 3 millones). Bajo el lema, ‘Guiving Shelter’, la iniciativa fue mostrada al público en un cóctel celebrado en el showroom de Herman Miller en Culver City. Ahora los diseños serán subastados online y los fondos recaudados irán destinados a FixNation, una organización sin ánimo de lucro encargada de esterilizar gatos callejeros. Entre los participantes de este año, destacan Standard Architecture / Design, Kollin Altomare Architects, Stantec o Formation Association, este último asociado con Terremoto Landscape y Arktura. Todos ellos han demostrado cómo la arquitectura puede traspasar límites y escalas.

Patrones geométricos, vidrieras y múltiples escondites

Muy distintas entre ellas, todas las propuestas tratan de crear un lugar seguro, donde los gatos callejeros se sientan protegidos. Desde el refugio tranquilo y seguro diseñado por CallisonRTKL, que inspirado en las catedrales recrea un espacio con patrones geométricos, vidrieras y múltiples escondites para los gatos; a la estructura industrial y futurista diseñada por d3architecture. Un entramado de túneles y pasadizos, fiel reflejo del entorno y las personalidades de los gatos callejeros, que construido a partir de materiales encontrados en la calle alberga en su interior un escondite donde los gatos pueden descansar sin ser molestados. Por su parte, Abramson Teiger Architects ha participado con dos propuestas: White Jack y Ball of Twine. Una pieza de arte interactiva por la que el gato trepa y de la que pasa a formar parte, la primera; y un juguete a gran escala que invierte la relación normalmente establecida entre gato y pelota, la segunda. Inspirado por el arte del origami, ES-EN-EM ha creado Meow Miaow, un mueble-refugio pragmático y poético, apto para exterior e interior, que proporciona refugio a uno o varios gatos.

Plástico reciclado

Formation Association, Terremoto Landscape y Arktura se han unido para crear Flora-Gato. Una estructura construida a partir de organismos vivos, cuya forma recuerda un puf o una otomana. Compuesto de plástico reciclado y rigidizado, su exoesqueleto absorbe el agua y favorece el crecimiento de la Spanish Moss, una planta epífita que extrae el agua, ayudando a enfriar por evaporación a los gatos que se refugian en su interior. La naturaleza también ha inspirado a HKS, que en CAnT WE ALL GET ALONE reproduce en madera el cuerpo de un pez seccionado del que emergen mástiles con pequeñas casas para pájaros. Frente a Knowhow Shop, que propone un singular refugio con el que indaga en aspectos tan dispares el cambio climático o nuestra ascensión a la luna; HOK ha optado por un refugio múltiple, con siete cámaras independientes para dar cobijo a siete gatos. Con un revestimiento imitando la madera y un interior de fieltro blando, éste puede ser utilizado en cualquier entorno y clima.

Hormigón y madera

Con las ciudades que los albergan como referencia, Kollin Altomare Architects ha diseñado Cat’s Win! Cat’s Win!. Una estructura en ‘W’, icono de la ciudad de Chicago, que además de proporcionar refugio a sus habitantes les permite ejercitarse. También de fuerte identidad gráfica, UnFurled, de Perkins + Will, ofrece infinitas posibilidades de composición a muy diversas escalas. La estructura abierta de la propuesta de RNL (ahora Stantec), que envuelve al gato entre plataformas arqueadas de madera y planos de hilo rojo, contrasta con el diseño más cerrado de Catosphere, de Standard Architecture / Design. Una suerte de vaina de hormigón y madera, que elevada sobre patas de latón y con una cama en su interior cuenta con una estructura de lamas de madera que permiten que ésta puede cerrarse completamente.