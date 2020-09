La colección de Paula Alegría se impone en los Samsung EGO Innovation Project

Arquitectura de lo vivo y lo no vivo, naturaleza y tecnología en clave textil

La arquitecta y diseñadora de moda madrileña Paula Alegría es la responsable de Arquitectura de lo vivo y lo no vivo, una disruptora colección donde la naturaleza y la tecnología se confabulan para ofrecernos lo mejor de cada mundo. La serie, compuesta de ocho impactantes piezas, ha sido galardonada en la decimocuarta edición de los Samsung EGO Innovation Project, el famoso certamen organizado por Samsung que premia la creatividad e innovación en el campo de la moda y que ha tenido lugar hace escasos días en el marco de la semana de la moda de Madrid. Para conocer más acerca de este interesante proyecto qué mejor que hablar con su creadora.

¿Podrías contarnos cómo se gestó Arquitectura de lo vivo y lo no vivo?

Esta colección está inspirada en mi Proyecto Fin de Máster de Arquitectura. En él desarrollaba un ecosistema en una cantera situada en Santander que había sido explotada y posteriormente abandonada. La idea era regenerar ese espacio con naturaleza, tecnología y artesanía. Cuando terminé el máster, y debido a mis estudios de moda anteriores, decidí darle una segunda vida a la idea y aplicar los mismos conceptos al mundo de la moda. Me encanta trabajar en diferentes escalas y traspasar las ideas de un sitio a otro.

¿Has contado con colaboradores y/o asesores externos para el desarrollo de accesorios, costura, patronaje, etcétera?

Principalmente me he apoyado en mi familia. Mi madre se dedica profesionalmente a la moda y su experiencia ha sido clave sobre todo a la hora de pulir acabados. Como dice ella: “soy el control de calidad final”. Es muy exigente conmigo, pero creo que todo este trabajo sin ella no habría sido lo mismo. Además, siempre nos gusta trabajar juntas y así lo hemos hecho en otras muchas ocasiones. Por otro lado, mi marido ha sido el pilar fundamental sobre el cual he podido reposar toda la carga y la presión que todo este proyecto ha conllevado. El resto de la familia también ha sido un gran apoyo en diferentes aspectos a lo largo del proceso, cada uno de ellos en lo que mejor sabe hacer. Me considero una afortunada de poder tenerlos cerca ya que formamos un gran equipo. Creo que esta idea de trabajar en familia tiene mucho que ver con este proyecto, con su cara más amable y esa vuelta a aquellos tiempos en los que se trabajaba de otra manera.

¿Por qué crees que hablar de naturaleza y tecnología en un proyecto de moda es importante/necesario en la actualidad?

A priori tecnología y naturaleza pueden parecer conceptos opuestos. Sin embargo, el valor del proyecto radica en esta relación indispensable que se establece entre estos dos elementos. La naturaleza forma parte de todos y nos mantiene vivos tanto a nosotros como al medio que nos rodea. La tecnología se ha convertido en un wearable indispensable para nosotros, y es por ello que tiene mucho sentido intentar encontrar estrategias que relacionen a ambas y vías para un trabajo colaborativo entre ellas. Renunciar a alguno de estos dos elementos, en este momento, sería un gran error.

Siempre es difícil elegir, pero ¿qué pieza de la colección es tu preferida y por qué?

Creo que el look con el musgo bordado representa perfectamente la idea del proyecto. Por un lado, la naturaleza está patente gracias al musgo, material predominante en el vestido. La artesanía ha sido extrema en este caso en concreto. Todo ese musgo ha sido bordado a mano minuciosamente durante muchas horas, trozo a trozo, mediante un complejo proceso que tuvimos que inventar nosotras mismas ya que no existen manuales para este tipo de materiales. Por otro lado, la parte más tecnológica reside en la mariposa, un accesorio diseñado en 3D e impreso en resina fotosintética que albergaba en su interior un dispositivo móvil Samsung con la posibilidad de doblarse por la mitad. Ese dispositivo móvil tan original fue de gran inspiración y supuso el punto de partida de lo que fue el diseño final de la mariposa.

Sobre el papel, Arquitectura de lo vivo y lo no vivo ha sido tu primera colección, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Alguna nueva colección… algo que puedas adelantarnos?

Así es. Ésta es mi primera colección de moda y estoy segura de que no será la última. Actualmente estoy trabajando en mi propia marca, Paula Alegría, e intentando llevar el mundo de la pasarela a una colección prêt-à-porter que muy pronto estará disponible en mi página web y en mis redes sociales.

Ganar un concurso es siempre una buena noticia, pero si se trata de uno como el Samsung EGO Innovation Project, mejor aún ¿qué significa para tí y tu carrera este logro?

Ha significado un impulso muy importante. Siempre he querido tener mi propio negocio pero hasta el momento no había encontrado la ocasión de hacerlo. El hecho de haber ganado este concurso no ha hecho más que reafirmar mi deseo y ha cambiado radicalmente el rumbo de mi vida laboral de forma inesperada. Ahora mismo estoy feliz y muy ilusionada con este nuevo proyecto y tengo muchas ganas de pronto poder ver a personas por la calle vestidas con mis diseños.