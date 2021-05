Charlamos con David Ramírez, ganador de la edición 2021 de la Beca Experimenta

«Me parece increíble que existan instituciones que se preocupen por fomentar las competencias de los profesionales. Haber ganado la Beca Experimenta me ha inundado de gratitud, satisfacción y ganas de continuar esforzándome».

Charlamos con David Ramírez, flamante ganador de la edición 2021 de la Beca Experimenta. Sus sueños, sensaciones, su proyectos,… en definitiva, su visión de la vida desde el diseño y el pensamiento creativo. ¡Felicidades David!

Sin lugar a dudas tu portfolio ha terminado por decantar una competencia que este año ha sido muy reñida, podrías contarnos algo sobre los cuatro proyectos que lo conformaban: Mechanimals, GD e-bike, Bone Conduction y Jupiter Motors.

Yo creo que siempre en el desarrollo de cada proyecto pasan montón de cosas desde las más bonitas hasta cosas que desearías que nunca te vuelvan a suceder, pero todo todo eso es parte del aprendizaje.

Una de las anécdotas más lindas y duras me pasó cuando, junto con el equipo de Mechanimals, diseñamos la prótesis para Mina, que era la yegua a la cual por un accidente de transito le amputaron su pata posterior. Yo no sabia que un caballo no puede vivir sin una pata, ellos dependen imprescindiblemente de sus cuatro patas para realizar todas las actividades propias de su naturaleza, !incluso dormir! Tuvimos que apurarnos para diseñar la prótesis, era una carrera contra el tiempo, si no lográbamos cumplir con la fecha limite de entrega, Mina iba a ser sacrificada. Hubo varios días que pasábamos en la universidad hasta la madrugada esperando que las piezas que salieran de la impresora 3D estuvieran perfectas para poder hacer pruebas a la mañana siguiente.

Todo nuestro esfuerzo y amor por Mina se reflejó en esas semanas en las que nuestro único objetivo era terminar la prótesis. Pero, por qué no siempre las historias terminan con un final feliz, mientras nosotros trabajábamos en la prótesis, la inflamación causada por la amputación en la pata de la yegua comenzó a propagarse hacia el hueso, lo que complico muchísimo el avance del proyecto. Para cuando la prótesis estaba lista para ser usada por Mina, los veterinarios decidieron terminar con su vida, para su bien y aliviar su sufrimiento.

Este evento nos dejo a todos con un muy mal sabor en boca, sentimos que fallamos al intentar salvar una vida. Sin embargo, fue uno de los proyectos más interesantes y emocionantes en los que he estado involucrado, me enseño muchísimo no solo para mi vida profesional pero también personal.

De estos cuatro trabajos, ¿cuál es tu favorito y por qué?

Mi favorito tiene que ser Jupiter Motors, creo que de los cuatro proyectos es el más interesante por su valor hacia la comunidad. En la ciudad que habito, Quito, la gente no esta acostumbrada a usar medios de transporte ligeros como son los patinetes o bicicletas, lo que a través de los años a causado un incesante crecimiento del tráfico dentro del casco urbano de la ciudad.

Más autos, más contaminación, mayor irrespeto hacia los peatones y odio a los ciclistas. Junto con mi hermano, Pablo, hace dos años decidimos usar bicicletas para movernos dentro de la ciudad, esto ocurrió tras haber vivido un año en Brighton, Inglaterra, donde la única manera de transportarme de un punto A a un punto B fue pedalear. Mi amor a las bicicletas ha crecido desde entonces.

Pablo y yo pensamos maneras sencillas y rápidas por las cuales la gente podría adaptarse al uso de bicicletas en Quito, pero la ciudad esta construida en el medio de un valle en la mitad de la Cordillera de los Andes, entonces como se imaginarán, cerros y colinas por doquier.

!Bicicletas eléctricas! Eso fue lo que decidimos, así que ahora a importarlas de China. Toda una odisea pero llegaron a Quito y justo antes de la pandemia, y que mejor momento para que la gente use bicicletas ¿no? A raíz de esto y obviamente gracias a una pandemia, hubo un incremento del 60% en el uso de bicicletas en la ciudad según un diario local, se están implementando ciclovías a lo largo y ancho de la ciudad. Seguramente queda mucho más por hacer pero nada, yo feliz por haber aportado un pequeño grano de arena.

Aunque en principio los proyectos expuestos son distintos entre sí, todos guardan una estrecha relación con el bienestar común, ¿tienes planeado seguir en esta línea? ¿Si es así, por qué?

Como ingeniero y diseñador he pensado que los productos, servicios y objetos que se planifiquen siempre deben hacer feliz al consumidor final, generar un bienestar en el usuario. Me atrae mucho el pensar que puedo contribuir a causas más grandes, generar y apoyar proyectos que se enfoquen en cambiar la forma en la que observamos el mundo para mejorarlo, así que respondiendo a la pregunta: sí.

Me gustaría involucrarme también en proyectos que tengan un enfoque artístico, algo relacionado con la escultura y proyectos inversivos o experienciales. Soy muy fan de artistas que realizan exposiciones interactivas, así que me veo plasmando un poco de mis ideas por esa área también.

¿Qué significa para tu carrera haber resultado ganador de la Beca Experimenta?

Como profesional, el hecho de seguirme capacitando para poder aportar con herramientas y conocimientos de vanguardia es indispensable, por lo que ganarme una beca ha aportado para la consecución de esos objetivos de calidad en conjunto con la marca personal que quiero que sean la característica de mis proyectos futuros.

Me parece increíble que existan instituciones que se preocupen por fomentar las competencias de los profesionales. Alentaría totalmente a otras personas a participar, a retarse a sí mismos para conseguir sus metas y buscar expandir su conocimiento, porque sin duda haber ganado la Beca Experimenta me ha inundado de gratitud, satisfacción y ganas de continuar esforzándome.

¿Qué esperas conseguir del Máster en Ingeniería de Diseño Industrial de Elisava?

Estoy seguro que al cursar el Máster en Ingeniería de Diseño Industrial de Elisava mis procesos de aprendizaje se verán complementados constantemente con la colaboración e intercambio con otras personas que lo estén cursando y también con quienes lo imparten.

Estar en contacto con gente que tenga una profesión en común pero diferente percepción de ella, me permitirá nutrirme como persona y cómo profesional pienso que abrirá mi mente hacia nuevos espacios que quizá no había contemplado anteriormente: culturas, enfoques, creencias, etcétera, que considero serán parte fundamental para dar el siguiente paso de mi vida al terminar el máster.

¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo? Si es así, ¿podrías adelantarnos algo?

Sí, por algún tiempo he pensado en desarrollar un proyecto relacionado a indumentaria para ciclistas urbanos, junto con una diseñadora de moda comenzamos a planificar las piezas que comprenderán la primera colección de la marca. El proyecto esta todavía en una etapa inicial, pero me emociona muchísimo poder trabajarlo y desarrollar la idea detrás de este concepto. Y es que ciclear en la ciudad cuando llueve no esta cool, así que un parámetro importante sobre el cual se va a diseñar es: comodidad, elasticidad e impermeabilidad. Pensamos que las prendas deben sobre pasar lo visual y enfocarse en la utilidad.

Nuestra primera pieza sera un hoodie impermeable, así que estamos en proceso de desarrollo de los moldes para el prototipo, lo mantendremos bastante simple, funcional y minimalista.