Drink Up & Go! Versatilidad y diseño en las botellas de Jorge Diego Etienne y Joel Escalona

Resistencia y sostenibilidad

De origen estadounidense, Libbey es una de las principal compañías productoras de vidrio y cristalería en toda América. Con una extensa trayectoria que encuentra sus inicios en el siglo XIX, la firma quería diseñar un nuevo producto, que se adaptara a las necesidades de los consumidores modernos.

Drink Up & Go! es el resultado de una colaboración entre los estudios de los diseñadores mexicanos Jorge Diego Etienne y Joel Escalona. Ambos equipos trabajaron en la creación de esta botella que cumple con la necesidad de beber y transportar agua en estilos de vida cada vez más agitados.

El diseño materializa la búsqueda de nuevas formas que permitan transportar y beber agua, asociadas a los hábitos sostenibles y que ayuden a reducer el consumo de productos desechables. Elaborado en vidrio de borosilicato de alta resistencia, el cuerpo de la botella mantiene los líquidos frescos, mientras que las tapas y fundas de silicona intercambiables proporcionan mayor higiene al producto, además de versatilidad al diseño.

“Drink Up & Go! es el resultado de un proyecto integral que va más allá de un objeto bien diseñado; detrás de cada botella hay un trabajo de investigación y prospección de tendencias que nos permite entender el potencial del cliente y las necesidades de los nuevos mercados. No solo seguimos tendencias, sino que las creamos”, establecen desde el estudio de Jorge Diego Etienne.