Cinco libros para el mes de abril. Si no sabes qué leer, empieza por aquí

Icono y palabra. Escritos para glosar obras ajenas. (Edición especial tapa dura)

En Icono y Palabra, Norberto Chaves nos invita a compartir un viaje personal que reconstruye historias –podría decir ¿por qué no? su propia historia– detrás de formas y objetos que son expresión viva de la cultura que nos rodea. En su recorrido, nos desvela tanto los secretos de la gráfica popular como las claves del pensamiento teórico, con la misma pasión con la que rinde merecido homenaje a colegas y amigos –diseñadores y artistas– en palabras que se expresan, en ocasiones, con una enorme carga poética. Ir a tienda.

The Package Design Book. Volume 2, de Julius Wiedemann

Como no podía ser de otra manera, Taschen pone en el mercado la secuela de The Package Design Book, aquella extraordinaria pieza que reúne los trabajos ganadores (del 2008 al 2016) de los Pentawards, los famosos galardones que desde 2007 celebran y premian los proyectos de packaging más innovadores e influeyentes del mundo. Coordinado nuevamente por Julius Wiedemann, el denominado Volume 2, presenta a los ganadores de la última década al tiempo que reconoce el packaging como una forma de arte caleidoscópica. Además de desarrollos nuevos y sorprendentes, el libro ofrece una clara panorámica de la evolución de toda la industria, en especial de las áreas de nuevos materiales y sostenibilidad. The Package Design Book. Volume 2 ha sido editado en Alemán, Francés e Inglés, se trata de un volumen compacto de 14 x 19,5 cm, tapa dura y 640 páginas.

Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming, de Anthony Dunne y Fiona Raby

Editado en inglés por The MIT Press, la editorial del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusett, Speculative Everything. Design, Fiction, and Social Dreaming es un recorrido por un panorama cultural emergente del diseño en lo que se refiere a ideas, ideales y enfoques. Sus autores, los diseñadores y profesores Anthony Dunne y Fiona Raby, lideran este viaje a través de proyectos propios en disciplinas como las bellas artes, el diseño, la arquitectura, el cine o la fotografía. En esta obra de 240 páginas y 140 ilustraciones, nos muestran ideas desde un restaurante con cocina solar; un reloj robótico de papel matamoscas o una máquina de menstruación; hasta un camión sembrador de nubes; un registrador de sensaciones de miembro fantasma o dispositivos para la búsqueda de alimentos que utilizan las herramientas de la biología sintética. «Si especulamos más, sobre todo, la realidad se volverá más maleable. Las ideas liberadas por el diseño especulativo aumentan las probabilidades de lograr futuros deseables», comenta Raby.

Pedro Miralles. Diseño y Emoción. El Legado de una década (1983 – 1993)

Pedro Miralles. Diseño y Emoción. El Legado de una década (1983 – 1993), es un verdadero homenaje a la vida y obra del famoso diseñador valenciano. Escrito por la Dra. Pilar Mellado Lluch, esta entrega de Experimenta, inaugura Thesis, una nueva colección dedicada a las tesis doctorales de mayor potencial, interés y relevancia para el mundo del diseño. Ir a tienda.

A Book on Books: Celebrating the art of book design today, de Charlotte y Peter Fiell

Victionary presenta A Book on Books, una potente obra en la que los británicos Charlotte y Peter Fiell, nos muestran algunos de los mejores diseños de libros del mundo, un proyecto que, según ellos, nace para celebrar las contribuciones de los diseñadores a la preservación de la cultura de la lectura. Las 313 páginas de A Book on Books, también capturan las voces de personajes clave de la edición, el grabado, la organización de ferias del libro o las librerías, ya que continúan desempeñando un papel crucial para mantener viva y próspera la industria del libro incluso en un futuro desconocido. «Desde los papiros hasta los los volúmenes impresos en masa tal como los conocemos hoy, los libros han recorrido un largo camino. Aunque la tecnología digital ha impactado la forma en que consumimos información en las últimas décadas, el diseño de libros ha sobrevivido como un medio para mostrar la creatividad y la artesanía, ya que los libros siguen siendo fuentes importantes de inspiración, conocimiento y entretenimiento», comenta Fiell.

La imagen de portada es obra del ilustrador galo Quentin Monge