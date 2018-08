Entrevista a Mario Ruiz: el diseño como forma de vida

“Mario Ruiz, Premio Nacional de Diseño 2016”. ¿Cómo te sientes al escuchar o leer estas palabras?

La verdad es que todavía me cuesta creérmelo. Al principio no reaccionaba porque tenía la sensación de que no me correspondía, pero ahora siento sobre todo paz interior; de alguna forma estos reconocimientos te reafirman, es algo que te dice que estás haciendo las cosas bien.

Dando por hecho que la concesión de este premio habrá afectado para bien a su actividad laboral, ¿en qué lo has notado? ¿Te ha supuesto fijar nuevos retos?

No ha afectado directamente al trabajo del estudio, pero sí que ha generado una mayor intervención con los medios, ya que estoy teniendo que conceder muchas más entrevistas y he de explicar en qué consiste mi trabajo, algo que normalmente hago de manera instintiva. Para mí diseñar es como conducir un coche, tengo los pasos automatizados, pararme a pensar cómo lo hago para poder explicarlo me cuesta mucho, está siendo casi un ejercicio de conocimiento propio.

¿Y en qué consisten esos pasos?

Sigo una rutina que marco para asegurarme de que no olvido nada, tengo que dar un paso detrás de otro para no caerme. Debido a mi dislexia me distraigo en seguida y puedo pasar de una cosa a otra fácilmente, y así controlo todas las partes del proceso.

Me resulta muy difícil empezar a diseñar el producto sobre una hoja en blanco, por eso mi primer paso es siempre escuchar al cliente y en base a sus necesidades crear un entorno en el que el producto debería encajar. Este contexto contempla al usuario final, el momento en el que el producto será utilizado y las circunstancias que lo envuelven. Pienso entonces en productos que pueden existir en ese contexto: si encajan en ese lugar son productos que funcionan, de lo contrario no.