Finalistas de las Medallas ADI y los Premios ADI Cultura 2018

Las Medallas ADI 2018

Junto con los Premios Delta, y actualmente bajo el paraguas de los Premios ADI, el ADI-FAD convoca desde 1976 Las Medallas ADI, para poner en valor los mejores proyectos de los recién graduados en Diseño Industrial. Para esta edición, un total de 11 proyectos han sido seleccionados y pasarán a la fase final, en la que un jurado internacional integrado por Emili Padrós, Harry Paul Van Ierssel, Stefano Maffei y Roc Miranda, seleccionarán los tres proyectos ganadores de las medallas de oro, plata y bronce.

01. Aplicador analgésico, de Jorge Enrique Reyes, de ESdesign

02. Fentex, de Guillem Marquès Mas, de ELISAVA

03. Aux!, de Inés Antón Losada, de ELISAVA

04. Folilo, de Claudia Solé Huizi, del IED Barcelona

05. Kin, de Miquel Amengual Perelló, de ESDAP Llotja

06. Melit, de Adrià Margall Planella, de ELISAVA

07. Last Pull Leash, de Guillem Eiriz Alonso, de ESDAP Llotja

08. Minial, de Mireia Mesalles, de ESDi

09. Mox, de Dipti Suhanda Suhanda, de ELISAVA

10. Without, de Marta Torrentó i Serra, de ELISAVA

11. Paper Sound, de Joaquín Ballester y Guillem Monné, de ELISAVA

Los Premios ADI Cultura

El premio ADI Cultura tiene como objetivo el reconocimiento público de proyectos, tanto en el campo del diseño como en el de la cultura, que ayuda al fomento de la actualización social y conceptual del diseño del producto, o sirvan para incentivar el Diálogo, las ideas y la actividad de la disciplina. El jurado de los Premios ADI Cultura de este año está formado por: Martín Azúa, Valentín Roma, Anna Puigjaner y Ethel Baraona Pohl.

01. +Humans. El futur de la nostra espècie, del CCCB

02. El temps, l’accessibilitat i la impressió en 3D, de Óscar Martínez y Maker Convent

03. Com una Cadira, de Jordi Lafón Guerrero

04. Función y Forma: Una mirada al diseño y la innovación en España, de Chula Productions

05. Documental Miquel Milà. Diseñador industrial e interiorista, de Poldo Pomés

06. Grigri Pixel, de Susana Moliner Delgado

07. Hack The School, espais per aprendre i conviure, de la Fundació Jaume Bofill

08. Llums de Nadal Raval Km 0, de Impulsem SCCL y la Fundació Tot Raval

09. Humanium Metal by IM, de Simon Marke Gran y Johan Pihl

10. The more we know about them, the stranger they become, de Sonia Fernández

11. Topografies del sensellarisme, de Daniel Cid