Futura Project, la colección de mobiliario inspirada en la famosa tipografía de Paul Renner

Un trabajo de Park Hyeon Ji y Oh Ye Seul

Los diseñadores surcoreanos Park Hyeon Ji y Oh Ye Seul son los creadores de Futura Project, una colección de mobiliario que toma su nombre de la famosa tipografía ideada por el alemán Paul Renner en 1927. Atraídos por la simpleza de sus formas, la dupla ha trabajado en un diseño de mobiliario donde las propiedades de Futura se transfieren de un plano de dos dimensiones, a uno de tres.

Elaboradas en acero y madera, las figuras geométricas son protagonistas de las distintas piezas que permiten al usuario experimentar la personalidad e identidad visual de la tipografía. Durante la edición 2018 de los Premios Red Dot, Futura Project ha sido reconocido con el galardón Best of the Best, al mejor diseño de producto.

“Para elegir la tipografía correcta para este proyecto, primero estudiamos y clasificamos las existentes y las organizamos por categorías. Entre todas, destacó la Futura, por sus formas geométricas básicas. Esperamos que las piezas de nuestra serie logren comunicarse con los usuarios de igual manera”, comentan los diseñadores responsables del proyecto.