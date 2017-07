IED Barcelona y Vitra diseñan los espacios de trabajo del futuro

Indagar sobre los espacios de trabajo del presente y futuro

Workspace Revolution: Designing how we work es una exposición que se puede ver hasta el 13 de julio en la tienda Vitra Barcelona y que surge de los proyectos de tesis de los alumnos del Título Superior en Diseño de Interiores y en Diseño de Producto del IED Barcelona en colaboración con la firma de mobiliario suiza Vitra. Oriol Guimerá, Design School Development Director, comenta al respecto, “cada año los estudiantes tienen que demostrar que son aptos para salir al mundo laboral, entonces buscamos un reto que permita demostrar sus habilidades y que suponga una simulación de un proyecto que se puedan encontrar en el mundo profesional”. Bajo la premisa de “indagar sobre los espacios de trabajo del presente y futuro”, se han presentado 19 proyectos que ofrecen soluciones enfocadas en diseño de producto, de espacios o servicios.

Generación nómada y los espacios del futuro

Entre los proyectos pertenecientes a Diseño de Producto, destaca Pivot, de Joan Franc Navarro, proyecto ganador del IED Best Thesis Award. Navarro nos explica que su propuesta pretende da solución “al tipo de mobiliario que se ubica en espacios como star-up o aceleradoras”, pensando así en un mobiliario versátil compuesto por dos raíles mediante los cuales las mesas se pueden adaptar de manera individual o para reuniones; adaptándose a las diferentes necesidades del entorno de trabajo. Otras propuestas han sido Skär de la alumna Desislava Danova, una silla lounge cuya superficie varía de forma y textura según el estado de ánimo del usuario; Foliolo de Claudia Solé Curso, el cual consiste en un divisor para espacios que permite tanto la interacción como la privacidad en entornos de trabajo; o, Trä de Ignacio Vilanova en el que, como él ha explicado, ha querido “incorporar la tecnología como modelo de producción de una mesa para que pueda hacerse en casa a través de tecnología 3D”.

Naturaleza, cuerpo humano y entorno de trabajo

En los trabajos correspondientes a Diseño de Interiores, destaca la propuesta Shaped by Nature. Shaped in Nature de la alumna Sumanjit Gill, reconocida por Vitra como “El mejor proyecto” . Gill ha declarado para Experimenta que, “la gente suele pensar en la naturaleza como un espacio de desconexión y relajación pero he pensado en por qué no incorporar esto al entorno de trabajo”, creando un “public open work space”, un espacio de trabajo al aire libre compuesto por asientos diversos según las necesidades: lectura, trabajo colectivo o individual, además de estar dotado de wifi y electricidad. Otro proyecto ha sido Parásito móvil de Paula Solá, una càpsula que se puede ubicar en espacios de tránsito como hoteles o aeropuertos y que da respuesta al incremento de los viajes por trabajo; o L Project de Diana Blaj, un espacio modular inspirado en los árboles y que, con estructura de bambú, permite crear un entorno natural dentro de los espacios de trabajo.