JAL, la lámpara minimalista y personalizable de MOS

Simplicidad y funcionalidad

JAL (Just Another Lamp) es una lámpara creada por MOS, el estudio barcelonés fundado por David Grífols y David Roselló. El proyecto lanzado en la popular plataforma de crowdfunding Kickstarter consiguió, en sólo cinco días, el apoyo necesario para su primera producción. Se trata de una lámpara de vidrio soplado con una marcada estética minimalista, disponible en dos medidas (de 22 y o 33 centímetros de altura) y tres acabados diferentes (transparente, blanco o azul). Cada unidad es realizada artesanalmente por el artista vidriero Ferran Collado. La simplicidad y la personalización son las dos características sobresalientes del producto. No sólo es posible seleccionar la medida, el acabado y el color del cable (rojo, azul o negro); sino, además, invertir el sentido del dispositivo y de la luz, logrando generar ambientes diferentes en cada caso. Un modelo que brinda muchos juego para los más creativos y una muestra de diseño artesanal, simple y funcional que puede adecuarse a los más variados contextos.