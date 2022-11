Joao Teixeira lo vuelve a hacer. Se llama Burger y es brillante

Share this...

Un inspirador ejercicio de creatividad

Nos llegan buenas noticias desde Portugal y como no, lo hacen de la mano de Joao Teixeira. Efectivamente, el siempre interesante diseñador luso, autor de piezas notables como la mesa de trabajo Piano, el taburete Knot o la mesa centro Cloth, todas reseñadas en su momento por Experimenta, nos presenta en esta oportunidad a Burger, un sillón de líneas generosas cuya impecable fisonomía no es ni por asomo, su mayor atractivo.

Primero lo primero. Burger solo existe de forma virtual y aunque la profesionalidad y experiencia de Teixeira está más que descontada, la viabilidad de un producto no está certificada hasta que no se enfrenta con la calle. Ahora sí, vamos a ello.

Burger nace como un ejercicio creativo, una exploración con aires de reto, que consistía en componer un sillón completo prescindiendo de anclajes tradicionales. El resultado no es otro que inspirador. Los cuatro módulos principales, reposabrazos, asiento y respaldo, están unidos por una cincha de cuero con dos generosas «hebillas» de madera curvadas al vapor. Esta heterodoxa pieza es, además del componente clave tanto funcional como estéticamente, una prueba más de que no todo está inventado,… bueno, al menos no todo está bien inventado.

«La idea era diseñar algo que pudiera ensamblarse fácilmente sin necesidad de tornillos pero que al mismo tiempo pudiera parecer seguro y cómodo. Esto también podría funcionar con una versión de dos plazas y ser un producto divertido mientras juegas con los cojines y los materiales», comenta Teixeira.