Los disruptores asientos de espuma de poliuretano de Finemateria

La revalida de un material histórico

La espuma de poliuretano, la gomaespuma de toda la vida, es uno de esos materiales cuya importancia en el sector del mobiliario es tan grande como su falta de reconocimiento. La implementación de este histórico se ha circunscrito en la gran mayoría de los casos a nivel estructural, nunca superficial, bueno, al menos hasta ahora.

Finemateria, el estudio milanés fundado en 2020 por Stefano Bassan y Gianluca Sigismondi, son los responsables de Cutted Clouds y Please Hold Up, dos series de asientos que aunque de arquitecturas muy distintas, están íntimamente relacionadas por su materialidad. Efectivamente, sin estructuras rígidas de ningún tipo, ambas colecciones están producidas completamente en espuma de poliuretano. «Las funciones de estructura, comodidad y ligereza se resuelvan con un mismo material, por lo que la llamada ‘monomaterialidad’ se convierte en un valor añadido real», comentan desde Finemateria.

El sillón Cutted Cloudse, se construye literalmente a partir de tres piezas distintas —en tres colores y densidades diferentes—, unidas intuitivamente por una serie de superficies dentadas. El resultado es un volumen que aunque robusto, es fresco y dinámico. Brillante.

Por otra parte Please Hold Up, es una colección amplia compuesta de tres sillas y dos taburetes bajos, todos cortados con la misma tijera, nunca mejor dicho. Monolíticas todas, las Please Hold Up destacan por su marcado carácter brutalista y un logrado acabado en negro que aporta el toque de sofisticación que se necesitaba. «Esta colección nace como un ejercicio de optimización de procesos de fabricación. Tocas las piezas han sido cortadas con una sola cuchilla horizontal».