Marcella Echavarría, consultora del Mundo Hecho a Mano y fundadora de XTANT Fibra

Artesanía, textiles, fibras…cual hilo rojo, cuando se habla de algunos de estos temas, muchos caminos conducen a ella

De nacionalidad colombiana pero ciudadana del mundo (vivió en Estados Unidos, México y ahora en España), Marcella Echavarría lleva una vida dedicada al trabajo manual desde todas sus facetas. Investigarlo, documentarlo, venderlo, promocionarlo.

Es así que en este largo camino, en el escenario de la trama y urdimbre, el idioma que más la representa, lo ha hecho casi todo. Desde talleres con artesanos, una iniciativa SURevolution que nació en colaboración con Donna Karan (una de las primeras marcas mundiales en vincular el mundo del lujo con lo hecho a mano), su etiqueta personal Noir Mud Silk y recientemente el encuentro anual Xtant junto a Kavita Parma que congrega al colectivo de amantes, custodios, estudiosos y hacedores de las fibras, cada mayo desde hace cuatro, en Mallorca.

En plus, tiene una licenciatura de la Universidad de Brown, una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una carrera en el mundo editorial como editora de revistas como Harper’s Bazaar, Hand Eye y colaboradora de muchas otras como Selvedge, Vogue, House and Leisure, Cover Magazine, Trend Tablet y Konfekt.

Ella se define como especialista en estilo de vida ( o cositera, amante de los objetos, como se definiera hace poco en otra entrevista), ya que colabora con diseñadores y artesanos de todo el mundo estableciendo vínculos que conectan los conocimientos locales con las tendencias mundiales. Su especialidad es crear marcas de lujo y sostenibilidad que preserven culturas y tradiciones. Pero fundamentalmente para ella, lo más importante, es la integración de sostenibilidad y rentabilidad. Esta última, la pata floja de casi todos los proyectos artesanales. Por eso hoy, está sobre todo abocada a la consultoría en branding con especial énfasis en el mundo hecho a mano (Crafting your Brand).

“Mi estilo de trabajo es personalizado (hands on), profundo (estratégico), y enfocado en encontrar los hilos invisibles (la intención inicial de cualquier proyecto) para hacerlos visibles, bellos y relevantes”, detalla.

XTANT Fibra 2023

Es el evento por el que la conocimos, que celebra el diseño y arte textil, donde se dan cita increíbles artesanos, diseñadores y artistas.

El de este año, cuentan, ocupó varios patios patrimoniales (Can Balaguer, Can Vivot, Can Marques y Can Oms), todos a poca distancia unos de otros en el corazón de las históricas y hermosas calles de Palma iniciando con la gran apertura de un mercado/galería y luego con un conjunto de instalaciones de arte, talleres, mesas redondas y varias charlas, todo ello a cargo de un selecto grupo de maestros y maestras artesanas provenientes de 25 países diferentes como Sanjay Garg de Raw Mango, Bodice, Injiri, Raasleela de la India, Nilda Callañaupa de Perú, AAAA de Mali, Studio Daniel Costa de Italia e instalaciones de arte con obras de Adrian Pepe, Angela Damman,Rosana Escobar, Aitor Saraiba, Regina De jimenez, Aurelie Hoegy, entre otros.

Además de un interesante programa educativo centrado en el liderazgo para el cambio en la Finca Raixa con vistas a la sierra de Tramontana, con prestigiosos invitados como Daniel Christian Wahl, Bunker Roy, Zita Cobb, ,Dr. Monisha Ahmed y Brigitta de Vos, entre otros.

La iniciativa busca reflexionar a través de un conjunto de charlas, talleres, clases y experiencias, en una amplia variedad de temas relevantes y conversaciones urgentes en torno a la sostenibilidad, el mundo moderno de los textiles, la artesanía, la tecnología, la ética, etc., combinando con la práctica de la meditación, yoga y la conexión con la tierra.

Una cita firme ya en el calendario artesanal y anhelada por muchos.