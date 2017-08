Mini Off, colección de mobiliario infantil con absorción acústica de BE Estudio

Los decibelios en el aula

Mini Off es la colección de mobiliario escolar infantil resultado de la suma profesional, entre el estudio granadino BE Estudio y la firma Off Acustic, la cual ha sido recientemente galardonada con el Premio de Bronce A’ Design Award 2017 en la Categoría de Mobiliario. El origen de Mini Off radica en el descubrimiento, por parte de Off Acustic, de la eminente capacidad de absorción acústica del material, Lanisor, además de tratarse de una materia prima ligera y fácil de trabajar. Motivos por los que desde Off Acustic decidieron investigar en su posible aplicación a alguno de sus muebles, hasta el momento centrado en el ámbito de las oficinas, lo que les llevó a contactar los creativos de BE Estudio. Entre ambos establecieron como objetivo el ámbito infantil, dado el elevado nivel de ruido que puede existir en un espacio cerrado con niños jugando. Así pues, Mini Off es una colección capaz de reducir los decibelios en el aula, debido a su núcleo reforzado con fibras que asegura un alto nivel de absorción acústica, al mismo tiempo que ofrece facilidad y libertad de movimiento por parte de los niños (sus usuarios directos) gracias a su ligereza, sin peligro de que ninguno de ellos se pueda lastimar debido también, a su suavidad compositiva.

