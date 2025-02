No Fuss Plus, la cama esencialista de Carl Heinrichs. Bien diseñado, todo es mejor

Share this...

Simple y efectiva

El maker y diseñador sudafricano Carl Heinrichs, máximo responsable de Quagga, firma No Fuss Plus, una cama completamente producida en madera contrachapada de arce cuya excepcional arquitectura le permite, entre otras cosas, montarse y desmontarse en menos de tres minutos sin herramientas ni anclajes metálicos.

Disponible en cuanto tamaños diferentes, la propuesta de Heinrichs se compone literalmente de 20 piezas, cuatro guías y 16 travesaños perfectamente alineados para soportar hasta 288 kg.

Con aires de tatami, las bondades de las No Fuss Plus no acaban aquí, todo lo contrario. La estructura ha sido diseñada de tal forma que la cama al completo puede almacenarse en un solo paquete de 200 x 18 cm.

Por supuesto el componente DIY es otro de sus fuertes. Efectivamente, la posibilidad de poderla montar uno mismo es en la mayoría de los casos, un reclamo. Por último y no por eso menos importante, está la posibilidad de definir a gusto y necesidad el largo del bastidor, gracias a la implementación de dos guías por banda. Simple y efectivo.

«Mi incursión en el trabajo de la madera comenzó hace mucho tiempo en un pequeño taller ubicado a las afueras de Ontario. Allí comencé a apreciar la madera y sus características únicas. Al mismo tiempo, al estar expuesto a «la moda IKEA», me llevó a diseñar muebles, en particular camas, minimalistas y fáciles de montar», comenta Heinrichs.