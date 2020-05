Novus, la motocicleta eléctrica de fibra de carbono. Funcionalismo alemán

La nueva movilidad urbana

Novus es una motocicleta eléctrica desarrollada por René Renger, Marcus Weidig y Eric Liebau, tres diseñadores alemanes que desde la innovación, el minimalismo y el funcionalismo más ortodoxo, concibieron un vehículo que ha logrado llamar la atención de la crítica especializada del mundo del motor y por supuesto, de la comunidad del diseño.

En un primer visionado, el cuadro es el componente diferenciador, tanto estética como conceptualmente. De una sola pieza y completamente hecho de fibra de carbono, el trío germano decidió dejar al descubierto el espacio donde supuestamente iría el motor de combustión, lo que no es un detalle menor. Desde su invención hace más de 150 años, el motor ha sido, por razones obvias, un elemento innegociable a la hora de proyectar una motocicleta. El mundo las vio nacer así, las acepto así, las compró así… un cambio tan drástico conlleva riesgos que no todos están dispuestos a asumir. «Sabíamos que encontrar el diseño correcto no iba a ser fácil. Es un proceso largo. Hay que buscar, encontrar, descartar y volver a empezar. En algún momento todo comienza a encajar naturalmente y los bocetos se impregnan de una especie de energía, y cuando eso pasa, sabes que has dado en el clavo», comenta René Renger.

El resto de la Novus sigue la misma línea. La sutil horquilla delantera de fibra de carbono, los discretos faros de ledes delanteros y traseros o el sistema de tracción y suspensión oculto, terminan por cerrar un producto sólido y ciertamente atractivo. «Cuando naces y creces en Glashütte (cuna de la histórica firma de relojería, Glashütte Original) tienes una concepción diferente de la precisión y la calidad. Es un sentimiento, como una idea de que todo evoluciona desde el mecanismo», confiesa Marcus Weidig.

Para terminar unas notas sobre sus prestaciones, no son su punto más fuerte pero tampoco llegan a ser una debilidad. Una batería de ion de litio le permite a la Novus una autonomía de hasta 100 km, más que suficiente para un uso urbano estándar, y puede alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h.