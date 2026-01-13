Ona desarrolla el prototipo de la lámpara Klaap con baterías reutilizables

Una lámpara de mesa recargable por energía solar concebida para acompañar y compartir momentos al aire libre: desde silenciosas tardes en el jardín hasta largas cenas estivales. De estética mínima y presencia táctil, el proyecto combina principios de baja tecnología con una geometría precisa para dar lugar a un objeto pensado para perdurar, tanto en lo material como en lo emocional.

La lámpara se articula a partir de un tubo de acero de 6 cm de diámetro que concentra en su interior todos los componentes técnicos: un conjunto de baterías recargables de ion-litio, un controlador elevador y una bombilla LED GU10 de alta eficiencia. La luz emerge hacia arriba desde el interior del tubo y se refleja suavemente en el panel superior, un cuadrado de 21 × 21 cm que cumple una doble función: reflector luminoso y superficie fotovoltaica. Cuando el panel permanece cerrado, la fuente de luz queda completamente oculta; al abrirse, deja ver el resplandor interior al tiempo que permite la captación de energía solar durante el día.

Pensada para ser rentable y escalable, la lámpara recurre a materiales y componentes industriales fácilmente disponibles: un tubo metálico estándar, una bisagra comercial y un único puerto USB-C que funciona tanto como entrada como salida de energía. Esta construcción depurada reduce la complejidad del proceso productivo y facilita, además, la reparación, el desmontaje y el reciclaje del objeto.

Un aspecto clave del proyecto es la reutilización de baterías procedentes de otras aplicaciones en las que se descartaron por requerir picos de potencia muy elevados. A pesar de ello, estas baterías siguen siendo plenamente válidas para ofrecer un suministro energético estable y prolongado. Su integración en un sistema de iluminación demuestra el potencial de la reutilización como estrategia para alargar la vida útil de los componentes y reducir el impacto ambiental.

Más allá de su funcionalidad, la lámpara propone una reflexión ética más amplia. Se inscribe en un movimiento colectivo que valora tanto lo existente como lo vivo y plantea un cambio de paradigma: pasar de una lógica basada en la extracción a otra centrada en la adaptación. No se trata únicamente de una lámpara, sino de un pequeño gesto de cuidado: hacia el espacio, la luz, la energía y los recursos que ya nos rodean.

Diseñada por el estudio PAAK, la pieza fue presentada durante la Barcelona Design Week 2025 y seleccionada para Lagranja Open Design Editions. El prototipo ha sido desarrollado por la marca ONA y financiado con fondos europeos del Proyecto Rebelion.

Ficha técnica:

KLAAP. Lámpara de mesa portable con reflector orientable.

PAAK Studio

Alessandro Pecci (@pecciazzo)

Francesco Colli (@kekocolli)

Paola Bergier (@paolabergier)