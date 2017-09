Rollbe, la herramienta de medición compacta diseñada por The Work of Mind

Una pequeña rueda permite medir líneas rectas y curvas en centímentros y pulgadas

Creada por el grupo canadiense The Work of Mind Inc, Rollbe es una herramienta de medición súper compacta, con forma de rueda, que permite medir superficies rectas y curvas. Elaborada en acero inoxidable y con números grabados con láser, la pieza cuenta con un mango cobrizo que permite que el instrumento se mantenga estable durante su utilización. El usuario simplemente debe girar la circunferencia de un extremo a otro y cada vez que complete un giro, un “clic” indica que se deben sumar las unidades restantes. Disponible en centímetros y pulgadas, la propuesta incluye modelos de 10 centímetros y 4 pulgadas, así como una versión ampliada de 20 centímetros y 8 pulgadas, principalmente destinada al uso profesional. Con 32 milímetros de diámetro para el diseño más pequeño y 64 para su extensión, el tamaño reducido de Rollbe y su funda de cuero negro o marrón, facilitan su portabilidad.