Sami Kallio y el oficio de hacer asientos. Cinco proyectos para la inspiración

Diseño artesanal, diseño contemporáneo,… buen diseño

Nacido en Finlandia, criado y educado en Suecia, estamos en posición de asegurar que el diseñador industrial Sami Kallio parte con ventaja a la hora de entender y sentir el llamado «nuevo diseño nórdico». Aunque su portfolio es amplio, en este artículo nos centraremos en su labor en el sector de los asientos, concretamente en cinco trabajos que por su originalidad, ejecución y belleza, entendemos serán de gran interés para nuestros lectores.

Y5, trenzada, versátil y fresca

En primer lugar tenemos a Y5, una colección de asientos de madera maciza de fresno desarrollada para la editora sueca, Hans K. Compuesta de silla de comedor y taburete, las piezas Y5 destacan inmediatamente por su respaldo, conseguido gracias a una suerte de trenzado de listones. Esta decisión, consigue aportar un componente orgánico fundamental para definir la personalidad de toda la serie.

Betty, recuperar y se hacerse fuerte en el mobiliario más tradicional

Otra vez las trenzas vuelven a ser protagonistas pero esta vez es en textiles y para solucionar los asientos. Diseñada para la danesa &Tradition, Betty es una serie compuesta de taburete alto y bajo, banqueta de dos y tres plazas, y silla de comedor. Para este proyecto, Kallio recupera y se hace fuerte en el mobiliario más tradicional de su país natal. Simples y honestas, las piezas rezuman familiaridad sin perder ese toque fresco y contempo propio de las vanguardias nórdicas.

Yksi, de raíces finlandesas

Yksi es una de esas sillas que discretamente, poco a poco, desde los detalles, la precisión de los acabados y una arquitectura en pos de la comodidad, terminan por enamorarte. Desarrollada en colaboración con el creador danés, Jakob Thau, las Yksi (con asiento tapizado y desnudo) son unos de los productos estrella de Fredericia. «Yksi significa ‘uno’ en finlandés, un nombre elegido para reflejar la condición singular del diseño», comenta Kallio.

Nordic, la joya de la corona

Diseñada para Gemla, esta cuarta propuesta de Sami Kallio, probablemente encarna, desde el propio nombre (Nordic), el estilo y saber hacer del nuevo diseño de mobiliario nórdico. Con unas dimensiones de 77,5 x 50 x 46 cm, la silla Nordic parece haber sido tallada del mismo árbol, in situ. Delicada, austera a más no poder, Kallio ha eliminado todos los elementos superfluos de la composición, esta decisión no le ha impedido regodearse en la belleza de los detalles.

GBG, para soportar las vicisitudes de espacios de trabajo de alto estrés

Y por último llega GBG, de batalla, robusta pero elegante, se trata de una pieza pensada para soportar las vicisitudes de espacios de trabajo de alto estrés sin perder el glamour «funcional» de las sillas nórdicas. Desarrollada para la marca sueca especializada en contract, Balzar Beskow, GBG están disponibles con y sin asientos tapizados, y en dos colores distintos, natural y negro.