Tre, los azulejos geométricos de Next Ship para Kaza

Ganador de un Restaurant & Bar Product Design Awards 2017

Tre es una serie de azulejos triangulares diseñados por el estudio Next Ship junto a la empresa de hormigón Kaza, ambos con sede en Hungría. Como revestimiento o pavimento en proyectos de arquitectura e interiorismo, su diseño destaca por el amplio juego de posibilidades creativas que ofrece tanto si, su uso se realiza de manera independiente o como de forma modular, generando un patrón geométrico atractivo y contemporáneo. Con niveles de espesor que permiten realizar creaciones escalonadas, el diseño invita a jugar con la luz, la sombra o la profundidad, una declaración de “diseño moderno de baldosas” que le ha permitido ser reconocido con varios premios en este 2017. Al IF Design Award 2017 se le ha añadido recientemente el galardón Restaurant & Bar Product Design Awards 2017. Formado por David Robak y Levi Fignar, Next Ship trabaja en el ámbito del diseño de marca y de producto.

GuardarGuardar