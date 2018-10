Velt, de Laia Lloret. Un sistema de reparación contra el consumo masivo

“La reencarnación del mueble”

Velt es el resultado del trabajo de final del grado de la carrera de Diseño Industrial de Laia Lloret, estudiante de Elisava. Se trata de un sistema de reparación que busca concienciar a las personas sobre el consumo masivo, poniendo en valor la reparación y no el rechazo de los objetos dañados. Velt ayuda a dar una nueva vida al mobiliario sin invadirlo mediante una reparación vista, que conserva la pieza original, pero una con una prótesis que consigue que la intervención pase a ser parte de la forma del producto. Además, involucra al usuario, haciéndolo partícipe directo y dando voz a su propia creatividad. En cuanto al naming, hace referencia al modo en que la pieza se une en el objeto reparado, recordando a un cinturón. La B inicial se ha sustituido por la V como reflejo de la forma que adopta la cinta cuando es colocada. Ésta lleva además estampado un eslogan, This is not a temporary solution, que refuerza el mensaje: una reparación vista que, por mucho que sea rápida de hacer, es permanente.