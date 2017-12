Wallpapering, baldosas de papel reciclado de Dear Human

Después de años experimentado con diversos materiales, Jasna Sokolovic y Noel O’Connell, fundadores del estudio creativo con sede en Vancouver Dear Human, descubren las inmensas ventajas del papel reciclado. Desde que las primeras baldosas del proyecto Wallpapering vieron la luz en 2010 los jóvenes diseñadores han continuado trabajando en la misma línea, de manera que, además de ampliar la colección con la incorporación de baldosas en 3D, han aprovechado la técnica que han desarrollado para el tratamiento del papel en proyectos posteriores.

Wallpapering, Dear Human, 2010-2014.

Jasna Sokolovic y Noel O'Connel se conocieron en Dinamarca durante una residencia y, con el compromiso de modificar la percepción habitual de objetos y espacios con cada uno de sus proyectos, decidieron crear el estudio creativo Dear Human. La combinación de la creatividad de Jansa y la experiencia de Noel con los materiales más variados, uno de los puntos fuertes del estudio ‒según ellos mismos‒, define también el proyecto Wallpapering, una colección de baldosas de papel reciclado pensadas para colocarse en aquellos rincones que habitualmente pasan desapercibidos, en aquellas paredes escondidas a las que no damos uso.

Proceso. Wallpapering, Dear Human, 2010-2014.

Todas las baldosas de la colección tienen en común el papel como elemento constitutivo, pues el proyecto nace precisamente con el objetivo de explorar las posibilidades de manipulación que ofrece el material. La pareja recoge restos de papel de una fábrica téxtil y con ellos crea manualmente pulpa de celulosa que se introduce en un molde y posteriormente se seca en un horno parecido al que se emplea para la realización de baldosas de cerámica.

A la sencillez del proceso de fabricación se le añaden las cualidades que el material obtiene una vez tratado, pues las baldosas que resultan del trabajo son contemporáneamente ligeras como el corcho y resistentes como una tabla de madera, de manera que pueden ser pintadas como si se tratara de papel.

Boceto. Wallpapering, Dear Human, 2010-2014.

La colección ha sido recientemente ampliada con Out on the tiles, una serie de baldosas de papel en 3D, piezas que se instalan muy fácilmente en la pared y que ponen de manifiesto la enorme versalitildad del producto, así como su potencialidad decorativa. Patrick Tubajon comparte esta opinión y ya ha optado por una selección de los prototipos de Dear Human para adornar las paredes de su restaurante de reciente inauguración Gudrun en Steveston (Canadá).

Out on the tiles, Dear Human, 2014.

3D Tiles, Restaurante Gudrun, Dear Human, 2014.

A la vista de los positivos resultados obtenidos, los diseñadores han optado por crear nuevos modelos y contemporáneamente por recurrir al papel en otros de sus proyectos. En este sentido, el último trabajo que se aprovecha de este material, de muy bajo coste pero que puede adquirir cualidades insospechadas si es tratado es Pulplites, una colección de lámparas de techo con pantalla de papel reciclado.

Pulplites, Dear Human, 2014.