A casi cien años de su fundación, BVN diseña y estrena oficinas en Australia

Una oda a la arquitectura biofílica

Aunque no está confirmado, todo apunta a que cuando la sede australiana de las centenaria práctica de arquitectura BVN, dirigida por Julia Sutcliffe, recibió el encargo de diseñar la torre The Annex en el corazón de la australiana ciudad de Brisbane, ya tenía en mente trasladar sus oficinas allí. Rumores y edificios de lado, la nueva casa de BVN (3ra y 4ta planta) es una oda a la arquitectura biofilica. «Cuando nos contrataron sabíamos que las higueras que rodeaban la zona, catalogadas como patrimonio nacional, tendrían que ser críticas, tanto para el diseño como para la vida diaria del edificio», comenta Sutcliffe y agrega: «Cada detalle del edificio está diseñado para conectarse con las higueras, incluida la sensación de ‘estar bajo sus cuidados’. Visibles desde cada piso de The Annex, están siempre presentes».