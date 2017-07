Knowhere, un proyecto 360º de Wanna One. Interiorismo, creación de la marca…

Mediterraneo, formas geométricas y tipografía desestructurada

La forma de trabajo actual ha hecho que cada vez sea más frecuente encontrar espacios de coworking en nuestras ciudades. Lugares donde compartir negocios y conocimientos, al que ahora se suma este local en Denia, Alicante. Un único espacio flexible, de 350 metros cuadrados, que sus autores han bautizado como Knowhere (de knowledge y nowhere), en el que conviven propuestas y necesidades muy distintas, de emprendedores locales y de aquellos que utilizan la ciudad como un hub. “Queríamos dar una forma homogénea a un concepto totalmente nuevo”, explican Cathy y Esther, de Wanna One. Las diseñadoras desarrollaron una consultoría de imagen y marketing 360º que ha dado lugar a una propuesta futurista que responde al deseo de sus propietarios de contar con “un espacio singular, no visto, un espacio que todavía no existe”. Una intervención donde la tipografía desestructurada utilizada enfatiza los valores del centro y hace referencia al conocimiento infinito, “que al dividirse se multiplica”.

Con un espacio de coworking (actualmente con 30 mesas, ampliables a 75), salas polivalentes y el primer taller de fabricación digital de la comarca, el centro se caracteriza por su gran amplitud y luminosidad, con grandes planos y volúmenes azules que hacen referencia al Mediterráneo. Formas geométricas, paredes blancas y un gran cubo azul intenso a modo de pecera con la sala de reuniones en su interior, donde los usuarios tienen la sensación de viajar en el tiempo. Una estética que recuerda a una película de ciencia ficción, con bandejas eléctricas fluyendo hacia las mesas e ‘hidratando’ a los trabajadores con “talento e ilusión”, y enormes imágenes en blanco y negro acompañadas de verbos que invitan a la acción. La formica blanca, el metal, el vidrio y los textiles funcionan como el perfecto telón de fondo para el mobiliario elegido: mesas de oficina y sillas de conferencia de Actiu, sillas de oficina diseñadas por Josep Lluscà para Sentis, luminarias de Novalux y piezas diseñadas por Wanna One en el escaparate.