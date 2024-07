Wang Lianglong crea un espectacular espacio gastronómico en el corazón de Wenzhou

270 m2 de arquitectura, diseño, tradición y vanguardia

Ubicado en la bulliciosa ciudad costera de Wenzhou, en el sureste de China, un nuevo espacio gastronómico donde la arquitectura, el diseño, la tradición y la vanguardia dan lo mejor de sí para ofrecer a sus comensales una experiencia única. Xiaoshi, como ha sido bautizado, es obra del premiado diseñador chino, Wang Lianglong y un multidisciplinar equipo de profesionales compuesto por Pan Jianchun, Lin Zhangxiang, Ying Haifeng, Zhan Bin. Inspirados en ciertos aspectos de la estética clásica china, concretamente en la representada por la cultura de las dinastías Tang y Song, se ha conseguido unos volúmenes y estancias arrolladores, de gran valor estético y notable profundidad conceptual.

«Durante la primera visita al lugar, aún estaba abierto al cielo, ya que el techo no se había construido. Me conmovió la atmósfera evocada por la suave lluvia y las nubes cambiantes, recordé las imágenes líricas de las gotas de lluvia cayendo sobre las hojas de los frondosos bosques en la literatura china antigua, y su asociación con la contemplación sentimental. Esta revelación me proporcionó un marco intuitivo que me serviría como base para este diseño», confiesa Lianglong.

El área exterior del restaurante presenta una especie de escenario paisajístico para los visitantes, situando el gran comedor del restaurante alejado del espacio principal. La provisión de este ambiente intermedio hace referencia a la naturaleza mientras crea una mayor sensación de transición y anticipación, y finalmente permite una experiencia gastronómica más privada. El espacio verde curvo incorpora una serie de tallos de bambú y una pasarela elevada de piedra que recuerdan a un jardín japonés tradicional, reducido a sus elementos esenciales en un espíritu de minimalismo. «Empleando una paleta de colores oscuros, quisimos introducir la sensación de una tranquila noche iluminada por la luna, mientras que la principal fuente de luz natural es el comedor del restaurante más allá, atrayendo a los visitantes hacia el interior».

Otro aspecto a destacar es como se ha conseguido dotar al restaurante, en general, de una proporción alta, larga y alargada, que el diseñador consideró que necesitaba una cantidad adecuada de variación visual. Con ese fin, Lianglong ha hecho suya la temática de «la noche iluminada por la luna» del área exterior y lo ha extendido al interior: paneles de pared predominantemente oscuros, suelos y muebles predominan, salpicados con detalles llamativos y una iluminación lineal en tonos dorados.

La propuesta de Lianglong se cierra con una soberbia línea de ventanas continuas de altura completa que se extiende a lo largo de la pared norte, separadas por profundos montantes verticales que filtran la luz natural e introducen una escala y ritmo impactantes en el espacio. «Los huéspedes disfrutan de una vista elevada de la ciudad abajo, con las luces del área del centro brillando en la distancia al anochecer, cuando el día se convierte en noche».