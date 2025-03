One Plus Partnership, el mar y un homenaje arquitectónico a lo Escher

Olas de ladrillo rompiendo a diestra y siniestra, de arriba abajo, del derecho y del revés

One Plus Partnership, la práctica de arquitectura china fundada por Virginia Lung, firma un impresionante diseño en el que el ladrillo visto adquiere una dimensión completamente radical. Se trata de Gaoxingli Insun, un espacio gastronómico/recibidor de los cines de la ciudad de Haikou, capital de la provincia china de Hainan y una de las mayores islas del gigante asiático.

Efectivamente, al tratarse de un territorio separado de la china continental y de tanto arraigo marítimo, la gente de One Plus Partnership no pudo sino utilizar al «gran azul» como punto de partida. Así, y como salido de un sueño del mismísimo Escher, se consiguió componer un escenario brutal, con «verdaderas» olas de ladrillo rompiendo a diestra y siniestra, de arriba abajo, del derecho y del revés.

«Queríamos crear algo relacionado con el océano porque Haikou está rodeado de agua, pero queríamos cque fuera algo único y no usar el típico color azul. Así es que nos decantamos por un material como el ladrillo. Éstos están hechos de arena… Al mirarlos, puedes construir perfectamente una historia en tu mente… es atemporal», confiesa Lung.