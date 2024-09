Non Stop y el rediseño de Chavo. Infusiones frías, batidos,... Y buen diseño en Singapur

Orgánico, cercano, familiar y reconocible

Non Stop, el prolífico estudio chino dirigido por Azu Bushoushou, hace honor a su nombre. Uno mejor que el otro, cada trabajo destaca por cuidada sencillez y pragmatismo funcional. Este es el caso del rebranding de Chavo, un establecimiento gastronómico en Singapur especializado en la creación de infusiones frías, batidos y otras bebidas de corte naturista, aunque con una clara vocación por la experimentación. Y es justamente aquí donde radica la clave de la propuesta de la gente de Non Stop.

Todo el sistema se erige sobre tres pilares fundamentales, el primero de ellos es sin lugar a dudas el logotipo. Orgánico, cercano, familiar y reconocible, se trata de una pieza perfecta —a su manera— que sin esfuerzo cohesiona y fortalece el todo. «Las formas redondeadas del logotipo hace que los clientes sientan cercanía y lo perciban como muy amigable… a la vez, esto permite que la tipografía tenga un contraste en tamaño y capas», comenta Azu y agrega: «Hicimos ajustes en la estructura de la fuente para conseguir que la letra O sugiera un aguacate, lo que crea un enlace perfecto entre la marca y su producto estrella. Esto mejora la lectura y comprensión de la marca y la vuelve más intuitiva».

El segundo sería la «mascota». Efectivamente, un medio aguacate hábilmente antropomorfizado, se pasea por los gráfico periféricos del sistema. Retratado en diferentes y cómicas situaciones, este simple elemento consigue robar protagonismo a fuerza de humor y buen gusto.

El tercer pilar no es otro que la paleta. Arriesgada, y no por la cantidad de colores o su nivel de contraste, todo lo contrario. Los de Non Stop lo apostaron todo al verde… y mal no les fue. Cada composición se desarrolla en verde sobre blanco —o al revés— con apenas algún detalle en amarillo… apenas. Lo dicho, buen diseño en Singapur.