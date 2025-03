Diseño editorial de BD85 BD85. Otro nivel

Share this...

… y todo lo que es bello

BD85 BD85, la agencia creativa londinense dirigida por Ben Lee, ha sido la elegida para diseñar Stencil in Use, un imponente volumen de 376 páginas editado por Victionary, consagrado a las llamadas tipografías «stencil», sus aplicaciones en el diseño y las reflexiones detrás de su creación. Impreso en dos colores de alto contraste, el trabajo de Ben Lee y su gente no podría haber sido mejor. Cada página es un oda al diseño, a los patrones, las estructuras y todo lo que es bello. «Conocidas por su gran temperamento visual y por sus hendiduras y aberturas estratégicas, las tipografías de estarcido (stencil) son más que simples fuentes vistas en cajas de envío, pintadas con aerosol o parafernalia de inspiración militar», comentan desde Victionary.