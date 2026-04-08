Neville Brody. En constante evolución

La obra contemporánea de Neville Brody

Hasta principios de los años 80, el mundo no sabía lo que era una revista que trataba sobre estilo de vida, mezclando arte, moda, gastronomía y viajes desde un punto de vista contemporáneo, moderno y, principalmente, joven. Lo que existía eran publicaciones segmentadas, en las que se trataban temas de forma unilateral y monótona, siempre dirigidas a un público específico. Fue en ese momento cuando apareció en Londres la innovadora revista The Face, de publicación mensual. Esta extraordinaria publicación no sólo registraba lo que sucedía en la cultura, sino que también contribuía a su progreso. En sus mejores momentos era absolutamente obligatorio comprarla, porque era la noticia de lo que sucedía y la transmitía de una forma muy sofisticada.

Y, con The Face, la percepción del mundo sobre cómo se deben manejar los asuntos triviales también cambió. Una nueva mirada, con artículos jóvenes, modernos y frescos, determinó un nuevo estilo de reportaje. A partir de esta publicación pionera, inmediatamente comenzaron a aparecer varias revistas nuevas en diferentes partes del planeta – algunas buenas y otras no tanto – y la generación de aquella época se reconocía en dichas publicaciones. Hay que recordar que todo esto ocurrió mucho antes de internet y, evidentemente, de las redes sociales actuales.

Sin embargo, no fue sólo el “contenido editorial” lo que impulsó el magnífico aporte de The Face. Su innovador diseño gráfico fue, sin duda, uno de los principales protagonistas de este fabuloso éxito. El responsable de esto era un joven recién graduado en la London School of Printing: Neville Brody. Con su diseño inventivo, innovador y provocador el consiguió que el lenguaje visual de The Face se convirtiera en uno de los lenguajes de los años 80 en términos de diseño.

Nacido en 1957 en Londres, Neville había crecido durante el período punk, pero gran parte de su trabajo estaba influenciado por los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, como la Bauhaus y el constructivismo. Se dio cuenta de que, para el diseño de The Face, no los copiaría, sino que canalizaría su enfoque, porque era anticorporativo y antisistema, creando una serie diferente de fuentes para cada número a lo largo de 12 números, donde las manipuló y distorsionó. Esto hizo que la lectura fuera muy interesante porque tenías esta publicación mutante frente a ti y el público querías ver qué iban a hacer a continuación. “Nunca quisimos ser una declaración de estilo”, dijo Neville. “Parte del contenido de The Face hablaba de estilo, pero también de reportajes. También tenía mucha opinión política. Y tenía moda, tenía arquitectura, tenía diseño, tenía pintura. Tenía mucha música. En realidad, era fundamentalmente una revista de música más que otra cosa”.

Con su trabajo para The Face Neville hizo historia en el mundo editorial, habiendo trabajado en decenas de otras publicaciones, como Arena, Lei, City Limits y otras, además de ser uno de los principales diseñadores de la escena rockera de la época, con clássicas portadas de álbumes de bandas como Cabaret Voltaire, Depeche Mode, Kurtis Blow y 23 Skidoo.

Actualmente, Neville dirige su agencia de diseño, Brody Associates, desde su estudio de Londres y trabaja en todo el mundo con clientes como Coca-Cola, BBC, Sony Music, Channel 4, Christian Dior, Supreme, Mayo Clinic, The Times, Samsung y Shiseido. Anteriormente presidente de D&AD, es profesor de Comunicación en el Royal College of Art y Royal Designer para la industria. Neville siempre se ha centrado en la educación y en cómo puede cambiar para apoyar mejor el desarrollo y las oportunidades creativas, y dirige su práctica con experimentación, exploración y descubrimiento tipográfico a través de proyectos influyentes como FUSE y ADF.

Sobre las plataformas digitales (Instagram, Facebook y Twitter – o X, como se le llama ahora) y su uso por parte de las nuevas generaciones, Neville dice: “No soy necesariamente crítico con ese punto de vista que están adoptando los diseñadores más jóvenes. Creo que el diseño como industria ha cambiado. Creo que los diseñadores, en cuanto a su papel en la sociedad, han cambiado. Ahora no tenemos ese tipo de movimientos punk underground. Los gobiernos han sido muy buenos a la hora de mantener a raya el activismo, suprimiendo las protestas, casi criminalizándolas. Además, estas plataformas digitales están muy restringidas en cuanto a la forma en que se puede compartir “contenido”. Creo que estamos limitados en lo que podemos poner en esas pequeñas ventanas. Podemos cambiar las cortinas, ponernos una camiseta llamativa o hacer un baile divertido, pero esas ventanas están muy restringidas – y nuestros comportamientos también lo están. El swipe significa que las cosas han cambiado en términos de tiempo o de base temporal. Pasamos menos tiempo interactuando con el contenido. Así que swiping, buscamos los centros de recompensa de nuestro cerebro, los contenido que nos atraiga, pero no por mucho tiempo porque luego queremos pasar a la siguiente recompensa. Por lo tanto, se trata de una recompensa instantánea. Esta es una situación totalmente comprensible como respuesta a la forma en que las personas consumen comunicación y contenido, pero siento la pérdida de diversidad en forma gráfica. Es lo mismo que estamos haciendo con el mundo en forma natural, a nivel global en forma lingüística y cultural, y en nuestra industria en términos de complejidad de marca”.

Cierto de su trabajo como uno de los diseñadores gráficos más célebres de su generación, un tipógrafo líder y un director de arte y estratega de marca reconocido internacionalmente, Neville questiona la forma como el diseño es hecho hoy, casi de forma instantánea: “Creo que la experimentación es vital para todos”, dice. “Cuando me estaba desarrollando como diseñador, la experimentación era absolutamente fundamental para mí. Con frecuencia trabajaba 16 o 20 horas al día, de las cuales solo una cierta cantidad de horas se dedicaba a realizar el trabajo del cliente. El resto era experimentar, explorar y probar cosas que fallaban”. Su nuevo libro, The Graphic Language of Neville Brody 3, ha sido lanzado en 2023, en asociación con Thames and Hudson, y es una importante colección de sus trabajos producidos en los últimos 30 años.

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Más de este artículo, en el número 99 de Experimenta