El arte tipográfico de Blanca Brugera

Vertientes para añadir valor real a una marca personal

Aunque el arte y el diseño son dos disciplinas relativamente cercanas en el espectro sociolaboral, su arquitectura, metodología y propósito son completamente diferentes. Dicho esto, también es cierto que en ocasiones sus caminos se encuentran y en algunas contadas, el resultado es notable. Este es el caso de Murmuri Art Contents, una deliciosa serie tipográfica compuesta de 26 piezas cuidadosamente intervenidas que elevan la «palabra escrita» a categoría de arte visual.

La responsable de este interesante proyecto no es otra que la diseñadora catalana Blanca Brugera, una profesional «con todas las letras» —si se nos permite el chascarrillo— que ha sabido añadir una nueva y fértil vertiente a su carrera y añadir valor real a su marca personal.

Volviendo a la colección, qué decir, inapelable. La idea primordial, el punto de partida es tan simple y obvio que resulta hasta insultante: retratos de letras. Eso sí, una idea es poco más que brindis al sol, llevarla a buen puerto es otra cosa muy diferente y Brugera ha sabido tensar y tocar las cuerdas necesarias para proponernos una hermosa melodía que se puede «escuchar» con todos los sentidos.

«Tengo debilidad por el diseño de interiores y por todo aquello que esté relacionado con arte y diseño. Me fascina jugar con los colores y entiendo que la creatividad y la belleza tienen que llegar a todos, razón por la cual produje esta colección de letras donde todos pueden sentirse identificados y pueden escoger su letra y su color favorito, pero sobre todo, ¡que represente lo que cada uno quiera!», comenta Brugera.

Efectivamente, con toda seguridad su afición por el diseño de interior le ha aportado la perspectiva necesaria para dotar a sus piezas de las calidades y cualidades que los interioristas y amantes de la decoración a menudo buscan en un cuadro. Entenderlas como parte de un todo, como un periférico capaz de dominar un ambiente como de atemperarlo.

«Colores intensos y luminosos en contraste con la sencillez de líneas puras y geométricas, formas minimalistas y ordenadas y que en ocasiones, se convierten en formas abstractas.

Murmuri Art Contents tiene el propósito de vestir espacios creando un impacto visual e inyectando una alta dosis de energía, personalidad y color».

Fotos: @lydiacazorla / @harukoinubuse

Puedes ver más en el número 99 de la revista Experimenta