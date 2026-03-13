Radim Malinic. Libros de diseño

Al más puro estilo DIY

El diseñador gráfico Radim Malinic, máximo responsable del galardonado estudio británico Brand Nu, ha roto todos los moldes y convenciones en los que a diseño, publicación y distribución de libros sobre diseño y creatividad se refiere en territorio británico. Con seis títulos a sus espaldas, reconocidos dentro y fuera de la profesión, Malinic no solo se ha labrado una interesante carrera paralela como autor/influencer, también ha mostrado y demostrado lo que se puede llegar a hacer con un buen plan, dedicación y, por supuesto, talento.

Más allá de la intrínseca calidad de su obra como autor, para muchos, un verdadero gurú, lo que aquí buscamos destacar es su enfoque DIY ciertamente inspirador. Y nada mejor que él para explicar su propio y hermoso fenómeno.

¿Cuál es la mejor y la peor parte de hacer todo por ti mismo?

Cuando era diseñador freelance, trabajé con muchos músicos sin contrato y de la escena underground que a menudo creaban sus propios sellos discográficos para lanzar su música en lugar de esperar ofertas de grandes discográficas, o incluso rechazando ofertas con largos tiempos de publicación. Estar en un gran sello a menudo significa estar en la cola para ser lanzado cuando le convenga a la compañía. Decidí adoptar esa mentalidad y empecé a publicar pequeños libros antes de producir mi primer título oficial… Actualmente, con un total de seis libros, siento que estoy construyendo una base sólida para el camino que estoy tomando. No quería esperar un contrato de publicación; de todos modos, no estaba llegando.

La mejor parte de la publicación independiente es la libertad de establecer tu agenda y calendario de lanzamientos, hacer la investigación, elegir y trabajar en el contenido que crees que podría ser beneficioso para una audiencia específica. Dicho esto, he reunido un equipo de ilustradores, editores, correctores y publicistas para ayudarme a producir y promocionar estos libros, pero al final, siempre tengo que tomar todas las decisiones ejecutivas.

No existe algo así como un lado malo, solo la realidad de la enorme escala que implica hacer que estos proyectos se realicen. Considerando que hago esto junto con la gestión de mi propio estudio y su exigente carga de trabajo, puede sentirse como que me consume mucha energía, pero no… Publicar requiere fuerza y resistencia mental.

¿Animarías a otros a seguir este «camino»?

En algún momento de nuestras carreras, todos miramos atrás, a los tiempos en los que pasamos trabajando en productos ajenos para solo desear haber comenzado nuestro propio «proyecto» hace mucho tiempo. También es cierto que es muy fácil dejarse llevar por la vorágine del día a día…

Sin embargo, comenzar tu propio producto puede hacerte sentir todas las emociones posibles. Tienes que desarrollar una obsesión ciega para llevarlo a cabo. Navegar por los obstáculos, superar los baches y arreglar todos los errores a medida que ocurren. Y todos estos suelen suceder al mismo tiempo. Pero, al igual que en cada victoria arduamente conseguida, el resultado merece la pena. No siempre está garantizado el éxito. Cuando sientes que estás realizando tu mejor trabajo, el universo puede mirar hacia otro lado. Se trata de intentar dar en el blanco y, de vez en cuando, acertar.

Me gustaría creer que mi trabajo hasta ahora es prueba de que se puede hacer. Ha inspirado a otros y solo animaría a la gente a dar el paso y sumergirse en la inseguridad. Vale la pena.

Desde que empezaste, hace casi ocho años, la industria del libro ha cambiado mucho. En tu opinión, ¿dónde estamos ahora y hacia dónde vamos?

La industria del libro, no hace tanto, tal vez hace una década, se veía como si estuviera en declive. Durante un tiempo, las ventas de Kindle estaban devorando las ventas de copias físicas. Necesitaba un replanteamiento y reestructuración de cómo se hacían las cosas y para quién eran. Gradualmente, las portadas de los libros se volvieron más creativas y, por lo tanto, más atractivas, la producción también se amplió y hemos visto títulos con contenido más especializado, atendiendo a lectores marginales. En el Reino Unido, las ventas de libros han alcanzado un récord histórico otro año más.

En general, la industria del libro se basa en principios y procesos antiguos, pero poco a poco se está alineando más con los cambios rápidos que ocurren en otros aspectos de nuestras vidas y otras industrias.

Nuestros comportamientos están cambiando, al igual que las formas en que consumimos contenido. Los audiolibros están llevando los libros a nuevas audiencias y proporcionando una opción para leer un libro mientras atendemos nuestras obligaciones cotidianas. Ya no hay muchas barreras. Solo necesitamos asegurarnos de seguir adelante para continuar explorando nuestro impulso natural por aprender y compartir nuestros hallazgos.