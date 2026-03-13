Cartel español contemporáneo en Panamá

Cada época se justifica ante la historia por el encuentro de una verdad que alcanza claridad en ella. ¿Cuál será nuestra verdad? ¿Cuál nuestra manifestación? Las verdades tienen sus precursores que han pagado en alguna cárcel de olvido el delito de haber visto desde lejos. —María Zambrano

El proyecto Cartel Español Contemporáneo es el resultado de una selección de diseñadores gráficos actualmente en activo que destacan por sus aportaciones en este campo. El cartel encuentra en ellos una verdad original y auténtica que se manifiesta principalmente en el terreno de la cultura. Es una mirada valiente e inteligente al panorama actual cuya intención es clarificar un fenómeno que sigue planteando muchas cuestiones: ¿los carteles son obras de arte? ¿cumplen realmente una función práctica en el espacio público? ¿tiene sentido autoeditarlos si no hay un encargo? ¿tenemos una tradición local que nos sirva de referencia? ¿tiene sentido seguir diseñando carteles hoy en día? A modo de introducción, repetiremos las palabras del pionero del diseño Julián Santamaría “el diseño, lo que llamamos diseño, es el futuro del arte”. Esta verdad alcanza mayor claridad cuando Susan Sontag escribe “un afiche apunta a seducir, exhortar, vender, educar, convencer, atraer” y su fuerza estética contiene una dualidad distintiva del arte: “la tensión entre el deseo de decir (claridad, literalidad) y el deseo de callar (omisión, economía, condensación, evocación, misterio, exageración).”

Óscar Mariné destaca por tener un estilo colorista, basado en un tratamiento ilustrativo expresivo-realista donde nunca falta el sentido del humor. El trabajo de Isidro Ferrer es un ejemplo de lo que Susan Sontag denomina objeto-afiche que “puede tomarse como una especie de teatro virtual instantáneo en la vía pública.” David Torrents se expresa utilizando una tipografía mixta que busca un nuevo vocabulario gráfico a través de una intensa cacofonía de texturas. Ibán Ramón utiliza una simplicidad depurada y formas geométricas que le permiten crear sofisticadas composiciones espaciales. Javier Jaén construye imágenes a veces tan evidentes y, a su vez, tan cargadas de misterio que sin lugar a dudas nos remiten a la poesía visual. Quim Marin utiliza una tipografía funcional con yuxtaposiciones expresivas y variadas donde lo gráfico, lo fotográfico y las tonalidades de color siempre mantienen un ritmo musical. Koln Studio es el perfecto ejemplo de simplicidad impactante y post-funcionalista basado en formas reducidas pero conceptualmente ricas. Un Mundo Feliz refleja el espíritu creativo colectivo del que habla Susan Sontag: “no es de extrañar que gran parte de la mejor obra en el campo del afiche político haya sido llevada a cabo por grupos de realizadores de afiches” como el grupo de Noviembre en Berlín (1918), grupos de estudiantes de Mayo del 68 en París, Grupo Mira en México, Grapus en Francia, etc…

La publicación Poster Thinking / Pensando Carteles celebra el comisariado de más de 14 exposiciones dedicadas a destacados e influyentes diseñadores de carteles durante Madridgráfica ⁄ Supergráfico 2008—2025 & el Cartel Español Contemporáneo.