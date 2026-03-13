Una biblioteca que dialoga con el paisaje

La nueva biblioteca pública de Saint-Adolphe-d’Howard, en Canadá, nace con una ambición clara: modernizar los servicios culturales del municipio, responder a los desafíos ambientales actuales y solucionar los problemas de inundación asociados al emplazamiento. El proyecto aspira a convertirse en un verdadero centro cívico: un lugar de encuentro social e intergeneracional, un espacio que facilite el acceso a la cultura tanto para residentes como para visitantes.

El edificio lleva el nombre de Monica C. Gratton, figura clave en la vida cultural y comunitaria de la localidad, y se concibe como un auténtico tercer lugar: un espacio de convivencia situado entre el hogar y el trabajo. Además, su presencia contribuye a revitalizar el centro urbano del municipio.

Una institución viva

El enfoque del estudio Perrault Architecture, responsable del proyecto, parte de una idea sencilla pero poderosa: imaginar la biblioteca como una institución viva. El concepto arquitectónico propone un marco flexible capaz de evolucionar con el tiempo. Desde esta perspectiva, el edificio no pretende ser una exhibición estilística, sino una arquitectura profundamente arraigada en su entorno.

El diseño se inspira en el ADN natural del lugar, marcado por montañas, lagos y bosques. A partir de esa referencia, la arquitectura introduce una sensación dinámica de movimiento y continuidad. Dos geometrías se encuentran en el volumen propuesto: por un lado, una cubierta inclinada que remite a la arquitectura tradicional de la región; por otro, una curva que evoca las líneas sinuosas del paisaje montañoso y lacustre.

Un nuevo punto de referencia para el pueblo

Situada en la entrada norte del pueblo, la biblioteca se destaca como un hito dentro del paisaje. Su implantación, perpendicular a la carretera principal, genera un pequeño atrio que puede acoger actividades y encuentros comunitarios.

La entrada lateral, marcada por una columnata, guía suavemente a visitantes y estudiantes de la escuela cercana hacia un ambiente sereno e introspectivo. Las amplias ventanas transforman el espacio interior con el paso de las estaciones, ofreciendo una conexión directa con el exterior y con la riqueza natural del entorno.

En el interior, una especie de “dosel” de madera envuelve el espacio de lectura y proporciona una atmósfera cálida y acogedora para los usuarios.

Geometría, paisaje y eficiencia energética

Para optimizar la eficiencia energética, el volumen del edificio se ha mantenido simple y compacto. La forma de la cubierta establece un diálogo armonioso con las montañas circundantes y con la morfología edificada a lo largo de la carretera principal.

Desde ciertos puntos de vista, el techo se percibe claramente inclinado; desde otros, aparece como una curva amplia y continua. Esta dualidad enfatiza el carácter geométrico del edificio y su relación con el paisaje.

La cubierta parabólica, que parte de un punto elevado y desciende suavemente, se apoya en una estructura de madera maciza revestida con cobre estañado. Este material sigue la curvatura de forma continua y se instala según el patrón tradicional de cubiertas canadiense, reforzando el vínculo entre innovación contemporánea y tradición constructiva.

La nueva biblioteca Monica C. Gratton se plantea así como un espacio cultural abierto, flexible y profundamente conectado con su entorno natural, capaz de reforzar la identidad comunitaria de Saint-Adolphe-d’Howard.

Crédito de las fotografías: Raphaël Thibodeau