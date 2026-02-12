Neue UXUI Icons: precisión, carácter y función

Icononografías para entornos digitales con acento alemán

Neue, una joven fundición alemana especializada en tipografías digitales fundada por Alexander Roth y actualmente codirigida junto a Alexandra Schwarzwald, ha ideado un elegante sistema iconográfico que desde sus robustos trazos y ocurrentes formas, ofrece a la comunidad creativa internacional un sinfín de posibilidades y soluciones para los proyectos —y clientes— más exigentes.

La colección, bautizada simplemente Neue UXUI Icons, está compuesta por más de 1.100 piezas —todas con sus respectivas variantes de peso— y es capaz de suplir las necesidades y funciones de ámbitos muy distintos: desde redes sociales, controladores o sonido, hasta navegación o meteorología. Este proyecto gráfico de Neue es un verdadero alarde de precisión, carácter, forma y función. «Es el kit de herramientas de cabecera para los diseñadores y desarrolladores de interfaz de usuario y experiencia de usuario más ambiciosos», aseguran desde Neue.

La austeridad formal y de elementos de cada pieza y por extensión de la familia al completo —diseñada por Alexander Roth—, le permite adaptarse a paisajes gráficos con influencias estéticas de todo tipo. Con siete pesos que van desde Thin hasta Black, cada uno de los estilos de Neue UXUI Icons han sido matizados de tal manera que permiten una coexistencia armoniosa entre tipografías e iconos. Simplemente brutales.

¿Quiénes son los profesionales detrás de Neue?

Alexandra Schwarzwald

Alexandra Schwarzwald es diseñadora de tipografías y tipógrafa, y se incorporó a neue como socia en octubre de 2020.

Nació y creció en Berlín, Alemania. Paralelamente a sus estudios en Comunicación Visual en la HTW — Universidad de Ciencias Aplicadas, comenzó su etapa de prácticas en FontShop International como técnica tipográfica. Posteriormente, Alexandra apoyó a los equipos de marketing tipográfico de Monotype para marcas como FontShop, FontFont, Linotype, MyFonts y Fonts.com.

En 2018 pasó a formar parte a tiempo completo de la oficina de Monotype en Londres, ocupando el cargo de diseñadora gráfica sénior. Alexandra creó activos visuales para lanzamientos de gran éxito de Monotype como Futura Now™, Helvetica® Now, Macklin™, Walbaum, Madera® y Unitext™, entre otros. Además, fue miembro clave del equipo de marca de Monotype, que desarrolló y ejecutó el exitoso rebranding de la compañía en 2019.

Su amor por la tipografía solo es comparable a su pasión por el diseño de joyas, la composición 3D, el diseño UX/UI y la buena música.

Sobre Alexander Roth

Alexander Roth se formó en producción de vídeo, animación, diseño gráfico, tipografía y diseño de tipos antes de incorporarse a la reconocida fundición tipográfica FontFont como técnico tipográfico en prácticas. En los años siguientes ocupó cargos como diseñador gráfico en FontFont, diseñador gráfico principal en FontShop y responsable de marketing en los negocios de comercio digital de Monotype, incluyendo FontShop.com, FontFont.com, Linotype.com y MyFonts.com, antes de unirse al equipo tipográfico de Monotype y a su consultoría de marca tipográfica. Su portafolio incluye trabajos para empresas de transporte, fabricantes de automóviles y servicios gubernamentales.

Alexander es licenciado en Producción de Medios, máster en Diseño Tipográfico por la Real Academia de Artes de La Haya, posee varias certificaciones en branding y ha recibido reconocimientos del Type Directors Club de Nueva York. Ha vivido en Dusambé, capital de la RSS de Tayikistán, así como en Berlín, Düsseldorf, La Haya y Londres.