Diseño y empresa: nuevo libro de Grupidea

Grupidea presenta La arquitectura del éxito empresarial en Barcelona

En el marco de la celebración de Sant Jordi, la firma Grupidea presenta La arquitectura del éxito empresarial, una publicación que sintetiza más de tres décadas de experiencia en el desarrollo, gestión e implementación de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción para marcas a escala nacional e internacional.

Lejos de plantearse como un ejercicio conmemorativo, el libro se construye como una herramienta de reflexión práctica sobre el crecimiento empresarial, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación en un entorno cada vez más cambiante. Escrito de forma coral por los socios y directores actuales de la compañía, el volumen ofrece una mirada directa, sin artificios, sobre lo que implica sostener y hacer evolucionar una empresa a lo largo del tiempo.

A través de sus páginas, La arquitectura del éxito empresarial aborda cuestiones clave como el project management, el liderazgo, la resiliencia organizativa y la importancia de las personas como verdadero motor de cualquier estructura empresarial. Todo ello desde una perspectiva aplicada, basada en la experiencia real acumulada por Grupidea desde su fundación en los años noventa.

El libro cuenta además con un sólido acompañamiento creativo: fotografías de STARP Estudi, diseño gráfico de Cèl·lula e ilustraciones de Martí Sáiz, elementos que refuerzan su carácter como objeto editorial y subrayan la importancia del diseño como herramienta estratégica.

La publicación se completa con un interludio desarrollado por el equipo directivo, así como con la participación de tres voces destacadas del ámbito del pensamiento y la innovación —Alfons Cornella, Oscar Guayabero y Francesc Domínguez—, quienes firman el prólogo, la carta al lector y el epílogo, aportando contexto y ampliando la mirada sobre el proyecto.

En esencia, el libro refleja el modelo de trabajo que ha definido a Grupidea: una aproximación integral que conecta arquitectura, ingeniería y construcción para transformar el diseño en espacios reales, poniendo siempre el foco en el cliente y en la coherencia del proceso.

La presentación pública de la obra se enmarca en una fecha especialmente significativa, coincidiendo con el 30º aniversario de la compañía. Más allá de la celebración, la intención es compartir aprendizajes, abrir conversaciones y ofrecer una visión honesta sobre lo que implica construir una empresa en el tiempo.

Presentación del libro – Sant Jordi 2026

Barcelona

📍 La Capell

🕛 12:00 – 14:00 h

📍 Cosentino City Barcelona

🕝 14:30 h

Durante el encuentro en Cosentino City, Lluís Sáiz (socio cofundador y Concept Architect) y Miquel Àngel Julià Hierro(socio y director de Diseño y Marketing) explicarán el proceso de creación del libro y los aprendizajes que han marcado la trayectoria de la empresa.

Tras Sant Jordi, está prevista una nueva presentación junto a una mesa redonda en DShop (DHub Barcelona).