Diálogos de Diseño: nueva edición 2026

Vuelven los Diálogos de Diseño y Comunicación

Experimenta y la Universidad de Palermo retoman el ciclo Diálogos de Diseño y Comunicación, una iniciativa que, tras la excelente acogida de su edición anterior, vuelve a activarse con una nueva programación de entrevistas internacionales en formato online.

Coordinado por Marcelo Ghio, el ciclo se inscribe dentro del Programa de Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación de la Facultad, consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión y difusión del pensamiento contemporáneo en torno al diseño.

Puedes ver las entrevistas de la edición anterior en este enlace.

Un espacio abierto para el pensamiento del diseño

Diálogos de Diseño y Comunicación se plantea como una serie de entrevistas de carácter internacional, realizadas en modalidad online a través de Zoom, con una duración aproximada de una hora por sesión.

Cada encuentro propone una conversación en profundidad con profesionales destacados del ámbito del diseño, la comunicación y disciplinas afines, abordando tanto su trayectoria como los temas clave de su práctica y, especialmente, sus publicaciones.

Las sesiones quedarán registradas y disponibles en el canal de Conferencias DC en YouTube, así como en los canales digitales de Experimenta, ampliando su alcance a una audiencia global.

La actividad es de acceso libre y gratuito, con inscripción previa a través del portal de la Facultad, y se desarrolla sin contraprestación económica entre las partes. En este marco, Experimenta participa como auspiciante académico ad honorem, en línea con su colaboración sostenida con la Semana Internacional de Diseño en Palermo, que se celebra desde hace casi dos décadas.

Diseño, investigación y comunidad

Más allá de su formato, el ciclo responde a un objetivo claro: contribuir al desarrollo de las disciplinas del diseño y la comunicación desde una perspectiva académica, de investigación y extensión.

Al mismo tiempo, constituye una plataforma para dar visibilidad a profesionales, autores, libros y contenidos publicados o no por Experimenta, conectándolos con una comunidad internacional de estudiantes, profesionales e investigadores.

Programación 2026

La nueva edición contará con una agenda diversa que refleja la amplitud y complejidad del campo del diseño contemporáneo:

9 de abril — Rodrigo Sánchez

Un farsante en la corte de los reyes del diseño

Inscripción

— 23 de abril — Pepe Cruz Novillo Jr

La idea es lo más importante y la herramienta es lo menos importante

Inscripción

— La idea es lo más importante y la herramienta es lo menos importante 7 de mayo — María José Gutiérrez González

La importancia del espacio para nuestra calidad de vida

— La importancia del espacio para nuestra calidad de vida 21 de mayo — Pablo Dávila

Narrativas, comunicación y diseño

— Narrativas, comunicación y diseño 4 de junio — Felipe Ibáñez

Germinal. Diseño y activismo cultural

— 11 de junio — Javier Rico Sesé

El diseño en la era de la IA

— El diseño en la era de la IA 18 de junio — Luján Cambariere

Mi norte es el sur. Artesanía y diseño en el paradigma latinoamericano

— Mi norte es el sur. Artesanía y diseño en el paradigma latinoamericano 2 de julio — Analía Cervini

El diseño de sentido

Un ciclo que sigue creciendo

La continuidad de este ciclo confirma la necesidad de generar espacios donde el diseño pueda pensarse más allá de la práctica inmediata, incorporando mirada crítica, contexto y diálogo interdisciplinar.

En un momento de transformación acelerada —tecnológica, cultural y profesional—, iniciativas como Diálogos de Diseño y Comunicación se consolidan como plataformas necesarias para compartir conocimiento, activar preguntas y construir comunidad.