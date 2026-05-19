Dsignio diseña Binaria para Mogg

Binaria: una estantería modular inspirada en las vías del tren

La sencillez puede convertirse en una poderosa herramienta de diseño cuando detrás existe una idea clara. Ese parece ser el punto de partida de Binaria, el nuevo sistema de librerías modulares diseñado por Dsignio para la firma italiana Mogg y presentado recientemente en el Salone del Mobile de Milán.

Compuesto únicamente por dos elementos —una pieza recta y otra curva— el sistema propone un ejercicio de síntesis formal capaz de generar configuraciones prácticamente infinitas. Como si se tratara de un juego de vías ferroviarias, Binaria transforma la pared en un recorrido dinámico donde las baldas metálicas funcionan como traviesas que articulan el espacio con naturalidad y ritmo.

Lejos de plantearse como una estructura rígida o cerrada, el proyecto apuesta por la adaptabilidad. Gracias a su modularidad, el sistema permite construir desde composiciones verticales compactas hasta extensas soluciones horizontales, ajustándose tanto a espacios domésticos como profesionales.

La referencia ferroviaria no es únicamente formal. También aparece en la lógica constructiva del sistema: piezas simples capaces de enlazarse entre sí para crear recorridos abiertos, flexibles y cambiantes. Una aproximación que conecta con la voluntad de Dsignio de desarrollar objetos honestos, intuitivos y fáciles de integrar en distintos contextos arquitectónicos.

Fabricada en metal y disponible en acabados texturizados Iron y Champagne, Binaria introduce además una dimensión gráfica y arquitectónica que trasciende la función tradicional de almacenamiento. Más que una librería convencional, el sistema actúa como un elemento capaz de organizar visualmente el espacio y aportar identidad al entorno.

La colección se presentó en el pabellón principal de Mogg durante el Salone del Mobile, ocupando además un lugar destacado en la fachada del stand de la firma italiana, una muestra de la relevancia otorgada al proyecto dentro de las novedades de la marca para esta edición.

Con Binaria, Dsignio vuelve a explorar uno de los territorios que mejor define su trabajo: la creación de objetos funcionales que incorporan referencias lúdicas, narrativas y emocionales sin renunciar a la claridad formal ni a la eficiencia de uso. Un sistema versátil y abierto que demuestra cómo, a veces, dos simples geometrías bastan para construir infinitas posibilidades.