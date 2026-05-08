Assemblage: arquitectura en escala doméstica

Desde São Paulo, el estudio franco-brasileño Triptyque desarrolló para la firma brasileña Breton la colección de mobiliario Assemblage, una propuesta que traslada al ámbito doméstico algunas de las principales lógicas estructurales de la arquitectura moderna.

Más que una colección de muebles, el proyecto funciona como una investigación constructiva: una exploración sobre el soporte, el equilibrio y la tensión en la madera, tomando como referencia las grandes estructuras arquitectónicas del siglo XX.

El mueble como ensayo arquitectónico

La colección se inspira en conceptos como el cantilever, las grandes luces estructurales, las megastructuras y las retículas portantes, trasladando esos principios a una escala doméstica.

Cada pieza propone una reflexión sobre la gravedad y sobre el propio acto de construir. Las tensiones estructurales dejan de ser invisibles para convertirse en parte esencial del lenguaje formal.

En este sentido, los muebles no aparecen únicamente como objetos utilitarios, sino como pequeñas arquitecturas condensadas: fragmentos de proyectos posibles, modelos reducidos de una investigación espacial más amplia.

La colección convierte así al mobiliario en una suerte de ensayo arquitectónico en miniatura.

Entre racionalismo y materialidad

La madera ocupa un papel central en la propuesta. A través de ella, la colección explora relaciones entre rigor estructural y ligereza visual, entre estabilidad y suspensión.

El resultado son piezas que parecen desafiar continuamente el equilibrio, generando una tensión silenciosa que remite tanto a la ingeniería moderna como a ciertas investigaciones escultóricas.

Lejos de una aproximación decorativa, Assemblage trabaja el mobiliario desde una lógica constructiva, donde cada unión, apoyo o vacío forma parte del discurso del proyecto.

Una extensión del pensamiento de Triptyque

La colección refleja claramente el enfoque desarrollado por Triptyque desde su fundación en el año 2000 en São Paulo y posteriormente en París en 2008.

Dirigido por los arquitectos Guillaume Sibaud y Olivier Raffaëlli, el estudio se caracteriza por una aproximación que combina racionalismo, naturalismo y exploración urbana contemporánea.

A lo largo de los años, Triptyque ha desarrollado proyectos de arquitectura, urbanismo e interiorismo en América Latina y Europa, trabajando en ámbitos residenciales, corporativos, educativos, hoteleros, sanitarios y de investigación.

Su trabajo ha formado parte de exposiciones y bienales internacionales, y modelos de algunos de sus proyectos integran colecciones de instituciones como el Centre Pompidou de París y el Guggenheim Museum de Nueva York.

Arquitectura reducida a objeto

En Assemblage, esa mirada arquitectónica se condensa en piezas que funcionan casi como maquetas habitables.

Cada mueble sintetiza una forma de pensar la construcción: precisión estructural, investigación espacial y capacidad proyectual. El objeto deja de ser un elemento autónomo para convertirse en parte de una reflexión más amplia sobre cómo habitamos y construimos.

La colección sugiere así una idea interesante: que el mobiliario puede operar como laboratorio conceptual de la arquitectura.

Ficha técnica

Cliente: Breton

Diseño: Triptyque

Equipo

Guillaume Sibaud, Olivier Raffaëlli, Filipe Tavares, Ana Maria Palotta, Ana Laura Ribeiro, Diogo Weinchutz, Henrique Takinaga, João Vargas, Maria Izabel Feitosa, Quentin Vandelbulcke, Thiago Faria.

Imágenes

Breton

Fuente

v2com