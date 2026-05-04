Work Forward Awards en Barcelona

Work Forward Awards: el futuro del workspace se premia en Barcelona
El próximo 13 de mayo de 2026, el Barcelona Disseny Hub acogerá la primera edición de los Work Forward Awards, una iniciativa impulsada por Bernadí que sitúa el foco en la innovación en el diseño de los espacios de trabajo.
Más que una entrega de premios, la jornada se plantea como un punto de encuentro entre talento emergente, universidades, empresas y profesionales del diseño, la arquitectura y el interiorismo, en torno a una pregunta central: cómo imaginar —y proyectar— los espacios de trabajo del futuro.
Un evento que combina reflexión, contenido y reconocimiento
La sesión se estructurará en tres bloques que integran pensamiento, conversación y celebración.
La jornada comenzará con la bienvenida de Arantxa Bernadí, seguida de una introducción al proyecto. A partir de ahí, uno de los momentos clave será la conversación entre los presidentes del jurado, Albert Blanch y Francesc Rifé.
Este diálogo abordará los retos actuales y futuros del workplace, desde una perspectiva transversal que conecta arquitectura, producto y cultura del trabajo.
El acto lo presentará y dinamizará Miquel Àngel Julià Hierro, Concept Architect, Curator de la comunidad de expertos The Next y Director de los premios WFA.
El evento culminará con la entrega de diplomas a todos los proyectos participantes y la concesión de los tres premios principales —Arquitectura, Interiorismo y Producto—, seguida de la clausura institucional a cargo de Maria Buhigas San José, arquitecta jefa del Ayuntamiento de Barcelona.
Exposición y recorrido por el talento emergente
Durante la jornada, los asistentes podrán visitar una exposición con una selección de los proyectos presentados, que ofrece una visión amplia de las nuevas aproximaciones al diseño de espacios de trabajo.
Esta muestra forma parte de un recorrido itinerante iniciado en Palo Alto Barcelona y que concluirá en Bernadí Hub en junio, consolidando el proyecto como una plataforma de visibilidad para nuevas generaciones de diseñadores.
Finalistas: nuevas miradas desde la academia
La primera edición de los Work Forward Awards ha contado con la participación de diez de las principales escuelas y universidades de Barcelona, dando lugar a una selección de proyectos que combinan innovación, reflexión conceptual y nuevas formas de entender el workplace.
Los proyectos finalistas son:
- BAU
Hotel Princess (Bubbles), Sofia Ribeiro
- EINA
Oficinas inclusivas de Ecoalf, Júlia Vidal, Sílvia Baba, Biel Coll e Iris Tallada
- ELISAVA
Kleta Hub. Communities Maker, Celina Wallnöfer, Mai Fujiki, Martina Campodonico y Laetitia Leger
- ESDI
Showroom IBQ Textiles, Sara Gómez y Anna Pedragosa
- ETSAB
Repensar el patrimonio, Claudia Andreu Garcia
- IAAC
CORA, Cathedral of Robotic Artisans, estudiantes del MAEBB
- IED
Hope, un camino a la esperanza, Diego Bicet
- LA SALLE
A la manera de… Carlo Mollino, Alvan González Buzey
- LCI
Ritmo propio, Yingyan Li y Jiaying Chen
- UIC
Between shore and structure, Ana Dumitrescu
Estos trabajos han sido seleccionados por un Comité Científico vinculado a la comunidad The Next by Bernadí, que ha valorado especialmente la calidad, la innovación y el enfoque conceptual de las propuestas.
Un libro para documentar el presente
Como parte del proyecto, Bernadí presentará durante el evento la publicación Work Forward Awards. Un premio como celebración, un libro que recoge todos los proyectos presentados, estructurados en diez capítulos temáticos en torno a los conceptos de trabajo y futuro.
La publicación, editada por Bernadí y Experimenta Libros y con diseño de Morillas, incluye además un recorrido por los más de sesenta años de trayectoria de la compañía, reforzando su compromiso con la cultura del diseño.
Una cita en el marco de Barcelona 2026
El evento se inscribe en la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y coincide con el 61.º aniversario de Bernadí, consolidando su posicionamiento como agente activo en la reflexión sobre el diseño contemporáneo.
Información práctica
- Evento: Entrega de premios Work Forward Awards by Bernadí
- Fecha: 13 de mayo de 2026
- Lugar: Barcelona Disseny Hub
- Horario: apertura de puertas a las 17:15 h
Más información: www.bernadi.es
Fotografías: Vicenç Prats (Starp Estudi)