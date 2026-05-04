Work Forward Awards en Barcelona

Work Forward Awards: el futuro del workspace se premia en Barcelona

El próximo 13 de mayo de 2026, el Barcelona Disseny Hub acogerá la primera edición de los Work Forward Awards, una iniciativa impulsada por Bernadí que sitúa el foco en la innovación en el diseño de los espacios de trabajo.

Más que una entrega de premios, la jornada se plantea como un punto de encuentro entre talento emergente, universidades, empresas y profesionales del diseño, la arquitectura y el interiorismo, en torno a una pregunta central: cómo imaginar —y proyectar— los espacios de trabajo del futuro.

Un evento que combina reflexión, contenido y reconocimiento

La sesión se estructurará en tres bloques que integran pensamiento, conversación y celebración.

La jornada comenzará con la bienvenida de Arantxa Bernadí, seguida de una introducción al proyecto. A partir de ahí, uno de los momentos clave será la conversación entre los presidentes del jurado, Albert Blanch y Francesc Rifé.

Este diálogo abordará los retos actuales y futuros del workplace, desde una perspectiva transversal que conecta arquitectura, producto y cultura del trabajo.

El acto lo presentará y dinamizará Miquel Àngel Julià Hierro, Concept Architect, Curator de la comunidad de expertos The Next y Director de los premios WFA.

El evento culminará con la entrega de diplomas a todos los proyectos participantes y la concesión de los tres premios principales —Arquitectura, Interiorismo y Producto—, seguida de la clausura institucional a cargo de Maria Buhigas San José, arquitecta jefa del Ayuntamiento de Barcelona.

Exposición y recorrido por el talento emergente

Durante la jornada, los asistentes podrán visitar una exposición con una selección de los proyectos presentados, que ofrece una visión amplia de las nuevas aproximaciones al diseño de espacios de trabajo.

Esta muestra forma parte de un recorrido itinerante iniciado en Palo Alto Barcelona y que concluirá en Bernadí Hub en junio, consolidando el proyecto como una plataforma de visibilidad para nuevas generaciones de diseñadores.

Finalistas: nuevas miradas desde la academia

La primera edición de los Work Forward Awards ha contado con la participación de diez de las principales escuelas y universidades de Barcelona, dando lugar a una selección de proyectos que combinan innovación, reflexión conceptual y nuevas formas de entender el workplace.

Los proyectos finalistas son:

BAU

Hotel Princess (Bubbles), Sofia Ribeiro

Hotel Princess (Bubbles), Sofia Ribeiro EINA

Oficinas inclusivas de Ecoalf, Júlia Vidal, Sílvia Baba, Biel Coll e Iris Tallada

Oficinas inclusivas de Ecoalf, Júlia Vidal, Sílvia Baba, Biel Coll e Iris Tallada ELISAVA

Kleta Hub. Communities Maker, Celina Wallnöfer, Mai Fujiki, Martina Campodonico y Laetitia Leger

Kleta Hub. Communities Maker, Celina Wallnöfer, Mai Fujiki, Martina Campodonico y Laetitia Leger ESDI

Showroom IBQ Textiles, Sara Gómez y Anna Pedragosa

Showroom IBQ Textiles, Sara Gómez y Anna Pedragosa ETSAB

Repensar el patrimonio, Claudia Andreu Garcia

Repensar el patrimonio, Claudia Andreu Garcia IAAC

CORA, Cathedral of Robotic Artisans, estudiantes del MAEBB

CORA, Cathedral of Robotic Artisans, estudiantes del MAEBB IED

Hope, un camino a la esperanza, Diego Bicet

Hope, un camino a la esperanza, Diego Bicet LA SALLE

A la manera de… Carlo Mollino, Alvan González Buzey

A la manera de… Carlo Mollino, Alvan González Buzey LCI

Ritmo propio, Yingyan Li y Jiaying Chen

Ritmo propio, Yingyan Li y Jiaying Chen UIC

Between shore and structure, Ana Dumitrescu

Estos trabajos han sido seleccionados por un Comité Científico vinculado a la comunidad The Next by Bernadí, que ha valorado especialmente la calidad, la innovación y el enfoque conceptual de las propuestas.

Un libro para documentar el presente

Como parte del proyecto, Bernadí presentará durante el evento la publicación Work Forward Awards. Un premio como celebración, un libro que recoge todos los proyectos presentados, estructurados en diez capítulos temáticos en torno a los conceptos de trabajo y futuro.

La publicación, editada por Bernadí y Experimenta Libros y con diseño de Morillas, incluye además un recorrido por los más de sesenta años de trayectoria de la compañía, reforzando su compromiso con la cultura del diseño.

Una cita en el marco de Barcelona 2026

El evento se inscribe en la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026 y coincide con el 61.º aniversario de Bernadí, consolidando su posicionamiento como agente activo en la reflexión sobre el diseño contemporáneo.

Información práctica

Evento: Entrega de premios Work Forward Awards by Bernadí

Entrega de premios Work Forward Awards by Bernadí Fecha: 13 de mayo de 2026

13 de mayo de 2026 Lugar: Barcelona Disseny Hub

Horario: apertura de puertas a las 17:15 h

Más información: www.bernadi.es

Fotografías: Vicenç Prats (Starp Estudi)