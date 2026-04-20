Muestra: 100 años de diseño de secadores

100 años de diseño: el secador de pelo como objeto cultural

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia acoge del 4 al 15 de mayo de 2026 una exposición singular que invita a repensar uno de los objetos más cotidianos del entorno doméstico: el secador de pelo. Bajo el título 100 años de diseño de secadores de pelo, la muestra se construye a partir de la colección privada del diseñador industrial Jeremy Aston.

La exposición reúne una selección de 60 piezas procedentes de un fondo que supera los 200 ejemplares, trazando un recorrido que abarca desde los rudimentarios dispositivos mecánicos del siglo XIX hasta los modelos contemporáneos de alta eficiencia. A través de esta línea temporal, el visitante puede comprender cómo la evolución del secador refleja, en realidad, transformaciones mucho más amplias: cambios tecnológicos, avances en materiales, nuevas demandas sociales y distintas maneras de entender el diseño.

El proyecto pone especial foco en los productos desarrollados en la península ibérica, tanto en términos de diseño industrial como de identidad gráfica, integrándolos en un contexto global que incluye innovaciones clave surgidas en otros países. Estas piezas “revolucionarias” permiten entender cómo la ergonomía, la experiencia de uso y la eficiencia energética han ido redefiniendo este objeto a lo largo del tiempo.

Más allá de su dimensión funcional, la exposición propone una lectura cultural del diseño. Cada secador se presenta como un testimonio de su época, revelando las aspiraciones, valores y contextos económicos en los que fue concebido. En este sentido, la muestra trasciende lo meramente objetual para convertirse en una reflexión sobre la relación entre industria, sociedad y cultura material.

Comisariada por Jeremy Aston —diseñador y profesor afincado en Portugal— en colaboración con el equipo docente y el programa Erasmus de la EASD Segovia, la exposición nace con una clara vocación pedagógica. Su objetivo es acercar esta investigación tanto a estudiantes como a profesionales y público general.

Durante las dos semanas de exhibición, la muestra se complementará con un programa de talleres y visitas guiadas dirigidas por el propio Aston y el profesorado del centro. Estas actividades permitirán profundizar en los procesos de diseño, así como en la evolución técnica y simbólica de este electrodoméstico, invitando a los visitantes a mirar con otros ojos un objeto tan cotidiano como revelador.