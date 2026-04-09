El alma de los objetos en Alemania

Nueva exposición en el GRASSI Museum of Applied Arts Leipzig

La exposición El alma de los objetos. Artes aplicadas de América Latina, que se inaugura el próximo 7 de mayo y se extenderá hasta el 27 de septiembre, muestra por primera vez en los países de habla alemana el amplio panorama de las artes aplicadas desde una perspectiva latinoamericana. Con idea original y curaduría de Luján Cambariere –autora del libro El alma de los objetos y su versión en inglés The Soul of Objects–, el enfoque de la exposición se centra en la diversidad de materiales y técnicas, así como en los aspectos sociales y políticos de las artes y oficios tradicionales y contemporáneos de América Latina. La muestra reúne más de 200 obras de 56 artistas, diseñadores y artesanos de un total de 13 países. Presentando la diversidad y singularidad, así como la vitalidad y heterogeneidad de la región.

Se exhiben piezas de significado ritual, como talismanes, máscaras y altares, junto a objetos de uso cotidiano, indumentaria, textiles cargados de historia, luminarias y mobiliario. Además de colecciones elaboradas con fibras naturales, madera, arcilla, cobre y otros materiales. Las piezas más antiguas datan de la década de 1940, mientras que la mayoría fueron creadas a partir de la década de 1970 hasta la actualidad por referentes y nuevos profesionales de la escena. Esta exposición panorámica ofrece una visión de la fascinante escena artística de este continente.

El paradigma del diseño del Sur Global: diseñadores de una amplia variedad de climas, latitudes y paisajes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, co-creando con comunidades artesanales. Porque en América Latina, el camino de producción de objetos no pasa por grandes industrias ni tecnologías, sino por una vía artesanal. Y es precisamente ese don de hacer con las manos lo que también dota de alma a los objetos.

Una forma de trabajo que hasta hace poco, vista desde la inseguridad de países colonizados, era motivo de vergüenza. Pero que hoy, sin embargo, ofrece respuestas necesarias. Una práctica centrada en la persona que está detrás del objeto, en sintonía con el grito desesperado de las comunidades indígenas —especialmente de la Amazonía— por el respeto al hogar que todos compartimos: el planeta. Un enfoque de diseño que, en muchos aspectos (uso de recursos, trabajo), sigue las enseñanzas de la ancestralidad.

Objetos útiles y bellos y con valor ritual, otra de las característica del diseño latino. De ahí la presencia de talismanes, máscaras, altares, patrones que funcionan como oráculos y textiles que cuentan historias.

Piezas que regresan a sus orígenes para respirar contemporaneidad, revelando el ADN de la región: altos niveles de ingenio y resiliencia, la capacidad de transformar la escasez en oportunidad (reciclar/reutilizar/resignificar), y una forma de sostenibilidad que combate la pobreza mediante la creación de emprendimientos inclusivos y, sobre todo, colectivos, basados en la comunidad, que tejen redes y, en esta ocasión, nos invitan a explorar sus técnicas y materiales, regalándonos su alegría, su color y, sobre todo, su magia.

Información General

Idea original y curaduría: Luján Cambariere

Gestión del proyecto: Silvia Gaetti y Sabine Epple / Museo GRASSI de Artes Aplicadas

Diseño gráfico: hey.brand & izoeasy, Leipzig

Diseño expositivo: lfm2, Leipzig/Berlín

Gráfica de la exposición: Anne Dietzsch

Inauguración: 6 de mayo de 2026, 19:00 h, con la participación de varios artistas de América Latina

Fechas de la exposición: 7 de mayo al 27 de septiembre de 2026

Información del museo: Abierto martes y jueves a domingo de 10:00 a 18:00 h, y miércoles de 10:00 a 20:00 h.

Lugar: GRASSI Museum of Applied Arts, Johannisplatz 5–11, 04103 Leipzig