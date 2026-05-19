Shoji: calma japonesa en fibra natural

Shoji: una alfombra inspirada en la serenidad japonesa

Hay objetos capaces de modificar un espacio sin necesidad de imponerse. La nueva colección Shoji, desarrollada por Naturtex junto al estudio valenciano PerezOchando, pertenece precisamente a esa categoría de diseños silenciosos que transforman la atmósfera desde la sutileza, la textura y la relación con la luz.

Inspirada en los tradicionales paneles japoneses de papel y madera que dan nombre a la colección, Shoji traslada al suelo la serenidad de la arquitectura doméstica nipona. Claudia Pérez y Pedro Ochando reinterpretan así la esencia de los shoji —ligeros, luminosos y profundamente equilibrados— mediante una propuesta textil donde materia, color y percepción espacial dialogan con naturalidad.

La colección está tejida en fibra de madera y algodón, una combinación que aporta una presencia cálida y orgánica difícil de replicar mediante materiales sintéticos. El resultado es una superficie de tacto firme pero amable, con un acabado mate y natural que convive especialmente bien con entornos donde predominan la madera, el lino, la piedra o la luz natural.

Shoji se presenta sobre dos bases distintas —Tatami y Tamisal— y en una paleta cromática de cinco tonos que recorren desde amarillos cálidos hasta verdes profundos, pasando por azules, rojos y terracotas. Colores pensados no solo para integrarse en el espacio, sino también para actuar como elementos capaces de modificar el carácter visual y emocional de una estancia.

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es su capacidad de adaptación. Las bases funcionan como soportes abiertos sobre los que es posible imprimir prácticamente cualquier diseño, permitiendo desarrollar piezas personalizadas para proyectos de interiorismo, hospitality, retail u oficinas.

La colección demuestra así una notable versatilidad de uso: puede integrarse tanto en contextos residenciales como en hoteles boutique, espacios corporativos o áreas de tránsito que buscan incorporar una dimensión más cálida y sofisticada. Una dimensión que entiende a los materiales textiles más que como elementos decorativos, también como herramientas capaces de construir atmósferas, modular la percepción espacial y aportar bienestar desde la materia y la sensibilidad visual.

SOBRE PEREZOCHANDO

PerezOchando es uno de esos estudios que no entienden el diseño de producto sin contexto ni narrativa. Claudia Pérez y Pedro Ochando llevan años construyendo un lenguaje propio que ha llamado la atención de firmas como Missana, Sancal, Fambuena o Lékué. En Shoji han encontrado el vehículo perfecto para explorar cómo una cultura milenaria puede hablar el idioma del interiorismo contemporáneo.

SOBRE NATURTEX

Naturtex lleva décadas tejiendo desde Crevillent (Alicante) alfombras, paneles y tejidos de fibras naturales que han encontrado su lugar en proyectos residenciales y contract de todo el mundo. Su forma de trabajar combina el conocimiento artesanal del oficio con una apuesta decidida por el diseño de autor y la sostenibilidad.