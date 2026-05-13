Diseño industrial liderado por mujeres

Soft Structure: cinco estudios canadienses reivindican otra sensibilidad en el diseño contemporáneo

La próxima edición de la New York Design Week reunirá en WANTED, dentro de ICFF (International Contemporary Furniture Fair), a cinco estudios canadienses dirigidos por mujeres que comparten una misma visión del diseño contemporáneo: más empática, táctil y emocional. Bajo el título Soft Structure, la exposición colectiva presenta una serie de piezas de mobiliario e iluminación concebidas desde la sensibilidad material, la intimidad y la dimensión humana del objeto.

La muestra reúne a los estudios Mary Ratcliffe Studio, The Goodman Studio, Maha Alavi Studio, Simone Ferkul Projects y Anony, junto con la diseñadora de vidrio Sylvia Lee. Aunque cada práctica mantiene un lenguaje propio, todas convergen en una reflexión común sobre cómo la forma, la textura, la luz y los materiales pueden introducir nuevas formas de relación entre las personas y los objetos.

La propuesta surge además como respuesta a una contradicción estructural dentro de la industria del diseño: mientras las mujeres influyen en el 94 % de las decisiones de compra vinculadas al hogar, representan apenas el 19 % de los profesionales del diseño industrial. Frente a ello, Soft Structure reivindica procesos proyectuales capaces de incorporar la intuición, el cuidado y la experiencia cotidiana como valores centrales del diseño.

En un contexto cultural marcado por dinámicas cada vez más rígidas y aceleradas, la exposición explora el poder de los gestos sutiles: una curva suave, una superficie táctil o una iluminación tenue capaces de transformar la experiencia espacial y emocional de los objetos cotidianos.

Entre las piezas presentadas destaca Geo Sconce, una colección de luminarias murales en vidrio soplado diseñada por Sylvia Lee para The Goodman Studio. Inspiradas en piedras erosionadas por el agua y el tiempo, las luminarias combinan colores intensos con acabados arenados que suavizan la luz y potencian la dimensión táctil de la pieza.

Mary Ratcliffe presenta Decker, una serie de mesas auxiliares pertenecientes a la colección Carver, influenciada por la fluidez y libertad del surf y el skateboarding. Sus esquinas redondeadas y su geometría triangular suavizada buscan transmitir sensación de movimiento y agilidad.

Por su parte, Maha Alavi exhibe la butaca Lithic Lounge Chair, una pieza realizada en roble rojo macizo que dialoga con formas prehistóricas y técnicas ancestrales de ensamblaje. El proyecto combina perfiles rotundos y volúmenes generosos con una presencia cálida y cercana, evocando tanto la monumentalidad de Stonehenge como la poética de las primeras formas humanas de creación.

Simone Ferkul presenta los taburetes Attic, definidos por una elegante simplicidad arquitectónica. A través de planos horizontales y verticales que parecen flotar entre sí, la pieza construye una tensión visual entre ligereza y estabilidad.

La exposición incluye también Node, la lámpara diseñada por Christian Lo para Anony, donde una esfera de vidrio atraviesa un cilindro de acero generando un delicado desequilibrio visual alrededor del punto de luz LED que actúa como núcleo de la composición.

Trabajando con madera, vidrio, piedra, metal y textiles, las diseñadoras demuestran que la suavidad no pertenece a un único material, sino a una manera de proyectar. Más allá de las tendencias formales, Soft Structure propone entender el diseño desde la experiencia sensible y la conexión emocional, defendiendo que la manera en que un objeto se siente resulta tan importante como su funcionalidad.

La exposición confirma además el creciente protagonismo de una nueva generación de estudios que están redefiniendo el diseño contemporáneo desde perspectivas más inclusivas, conscientes y humanas, donde la empatía deja de ser un atributo secundario para convertirse en parte esencial del proceso creativo.

Si quieres ver más:

@simoneferkul

@the.goodmanstudio

@mahalavi

@anonystudio

@maryratcliffestudio

Créditos fotográficos:

Ryan McCoy

Worker Bee Supply

Singyu Lam

Scott Norsworthy

Lauryn Ferkul

Attic Stool

Jake Sherman

Riley Snelling

Natasha Vik

Renata Kaveh

Lauren Kolyn