FORMA: una nueva forma de pensar la luz

Diseñar la luz como lenguaje

Desde Cowansville, la firma Luminaire Authentik presenta FORMA, una colección que se sitúa en la intersección entre el minimalismo y el posmodernismo, y que propone entender la luz no solo como función, sino como lenguaje.

Más que una serie de luminarias, FORMA se concibe como un sistema abierto, un “lenguaje de ensamblaje” que permite construir composiciones, modificarlas y ampliarlas con el tiempo. En este sentido, el diseño deja de ser un objeto cerrado para convertirse en una estructura evolutiva.

La estética de lo visible

Uno de los aspectos más interesantes de la colección es su posicionamiento frente a lo estructural. Elementos que tradicionalmente se ocultaban —placas de techo, puntos de conexión o soportes— pasan a ocupar un lugar central en la propuesta.

Lejos de esconderse, estos componentes se hacen visibles y asumen un papel activo en la identidad visual del sistema. La técnica deja de ser soporte para convertirse en lenguaje.

Esta decisión no solo tiene implicaciones formales, sino también conceptuales: redefine la relación entre función y estética, entre estructura y percepción.

Un sistema adaptable

Cada luminaria de la colección FORMA es completamente configurable. El usuario puede intervenir en múltiples variables, como el color, el cableado, las esferas de vidrio o los acabados, generando soluciones adaptadas tanto a entornos residenciales como comerciales.

Este enfoque refuerza la idea de la colección como sistema modular, capaz de responder a distintas necesidades sin perder coherencia formal.

Actualmente, la colección está disponible tanto en tienda física como online a través de la plataforma de la marca.

Producción local como posicionamiento

Otro de los pilares del proyecto es su modelo de producción. Todas las piezas de Luminaire Authentik se diseñan y fabrican en su taller de Cowansville, en Quebec, con una clara apuesta por la proximidad.

La empresa prioriza el uso de materias primas obtenidas en un radio de 30 kilómetros, lo que no solo reduce el impacto logístico, sino que refuerza un enfoque de producción consciente y arraigado al territorio.

Material, diseño y oficio

Fundada en Quebec, Luminaire Authentik es una empresa liderada por mujeres, especializada en el diseño y fabricación de luminarias a medida para proyectos residenciales y comerciales.

Su trabajo se caracteriza por un equilibrio entre integridad material, diseño depurado y artesanía local, con una atención especial a los procesos y a la durabilidad de las piezas.

En FORMA, esa filosofía se traduce en una colección que no solo ilumina espacios, sino que propone una manera distinta de entender la relación entre diseño, sistema y experiencia.

Crédito de las imágenes: Luminaire Authentik