IN|WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid

IN|WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid

Los próximos 12 y 13 de mayo de 2026, Madrid acogerá una nueva edición de IN|WORKSPACE SPAIN – The Interior Workspace Spain Expo, consolidada como la principal cita nacional dedicada al diseño, equipamiento e innovación en espacios de trabajo.

Organizado por FAMO, el evento tendrá lugar en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo y reunirá a profesionales del ámbito de la arquitectura, el interiorismo, el diseño, el real estate y la gestión de espacios corporativos.

Un sector en expansión

La edición de 2026 contará con la participación de más de 50 marcas expositoras —entre ellas Actiu, Andreu World, Forma 5, Wilkhahn o Häfele—, lo que supone un crecimiento del 45% respecto a la convocatoria anterior.

Este incremento no solo refleja el dinamismo del sector, sino también el interés creciente por un evento que combina exposición de producto, networking y reflexión estratégica en torno a la evolución del workplace.

Las propuestas presentadas abordarán desde mobiliario y soluciones acústicas hasta tecnología integrada y diseño ergonómico, configurando un panorama que evidencia cómo los espacios de trabajo están transitando hacia modelos más flexibles, colaborativos y centrados en el bienestar.

La organización prevé superar los 1.200 visitantes profesionales, consolidando el encuentro como uno de los principales puntos de conexión entre industria y prescriptores en España.

IN|WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid

Pensar el workspace: más allá del objeto

Más allá de la dimensión expositiva, IN|WORKSPACE SPAIN se plantea como un espacio de pensamiento. Durante las dos jornadas se desarrollará un programa de conferencias, coloquios y encuentros profesionales en los que se abordarán cuestiones clave: la transformación de la oficina en la era híbrida, el diseño centrado en las personas, la sostenibilidad o la integración tecnológica.

Entre las actividades programadas destaca la jornada “Diseñadores: De la idea a la concreción. El diseño y su aplicación en los espacios de trabajo”, que pone el foco en el tránsito entre concepto y realidad construida.

IN|WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid

Una mesa para entender el presente del diseño

En este contexto, uno de los momentos más relevantes será la mesa debate titulada “El diseño alrededor del mundo del Workspace: tendencias y corrientes”, que tendrá lugar el 12 de mayo a las 16:45.

Moderada por Marcelo Ghio, director editorial de Experimenta, la conversación reunirá a un grupo de profesionales que representan distintas miradas sobre el diseño contemporáneo:

  • Ximo Roca (Ximo Roca Design)
  • Susana Sancho (Noviembre Estudio)
  • Eva Prego (Stones Design)
  • Rafa Ortega (Gutiérrez-Ortega)
  • Aitor García de Vicuña (AGV Estudio)
  • Ana Segovia (Odos Design)

La mesa propone una reflexión abierta sobre las tendencias que están definiendo el diseño de espacios de trabajo a escala global, pero también sobre las corrientes culturales, sociales y tecnológicas que influyen en su evolución.

Más que una revisión de estilos o soluciones formales, el debate apunta a una cuestión de fondo: cómo el diseño puede responder a nuevas formas de trabajar, relacionarse y habitar los entornos profesionales.

Un punto de encuentro para el futuro del trabajo

Con el respaldo de entidades como COAM, IFMA o el Consejo General del Diseño de Interior, entre otras, IN|WORKSPACE SPAIN 2026 se posiciona como una plataforma clave para entender el presente y anticipar el futuro del workplace.

Un espacio donde industria, diseño y pensamiento convergen para dar forma a una pregunta cada vez más relevante:
cómo diseñar los lugares donde, cada vez más, se define nuestra forma de vivir y trabajar.

Más información e inscripción en https://www.inworkspacespain.com/

🏘️ DE LA IDEA A LA CONCRECIÓN: EL DISEÑO Y SU APLICACIÓN EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO
📆 12 de mayo 2026, 16:00h
📍 Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo
⏰ Programa completo: https://lnkd.in/eV6Tew_7
✏️ Inscripciones: https://lnkd.in/eSaXvkQ2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.