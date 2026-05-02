IN|WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid

Los próximos 12 y 13 de mayo de 2026, Madrid acogerá una nueva edición de IN|WORKSPACE SPAIN – The Interior Workspace Spain Expo, consolidada como la principal cita nacional dedicada al diseño, equipamiento e innovación en espacios de trabajo.

Organizado por FAMO, el evento tendrá lugar en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo y reunirá a profesionales del ámbito de la arquitectura, el interiorismo, el diseño, el real estate y la gestión de espacios corporativos.

Un sector en expansión

La edición de 2026 contará con la participación de más de 50 marcas expositoras —entre ellas Actiu, Andreu World, Forma 5, Wilkhahn o Häfele—, lo que supone un crecimiento del 45% respecto a la convocatoria anterior.

Este incremento no solo refleja el dinamismo del sector, sino también el interés creciente por un evento que combina exposición de producto, networking y reflexión estratégica en torno a la evolución del workplace.

Las propuestas presentadas abordarán desde mobiliario y soluciones acústicas hasta tecnología integrada y diseño ergonómico, configurando un panorama que evidencia cómo los espacios de trabajo están transitando hacia modelos más flexibles, colaborativos y centrados en el bienestar.

La organización prevé superar los 1.200 visitantes profesionales, consolidando el encuentro como uno de los principales puntos de conexión entre industria y prescriptores en España.

Pensar el workspace: más allá del objeto

Más allá de la dimensión expositiva, IN|WORKSPACE SPAIN se plantea como un espacio de pensamiento. Durante las dos jornadas se desarrollará un programa de conferencias, coloquios y encuentros profesionales en los que se abordarán cuestiones clave: la transformación de la oficina en la era híbrida, el diseño centrado en las personas, la sostenibilidad o la integración tecnológica.

Entre las actividades programadas destaca la jornada “Diseñadores: De la idea a la concreción. El diseño y su aplicación en los espacios de trabajo”, que pone el foco en el tránsito entre concepto y realidad construida.

Una mesa para entender el presente del diseño

En este contexto, uno de los momentos más relevantes será la mesa debate titulada “El diseño alrededor del mundo del Workspace: tendencias y corrientes”, que tendrá lugar el 12 de mayo a las 16:45.

Moderada por Marcelo Ghio, director editorial de Experimenta, la conversación reunirá a un grupo de profesionales que representan distintas miradas sobre el diseño contemporáneo:

Ximo Roca (Ximo Roca Design)

(Ximo Roca Design) Susana Sancho (Noviembre Estudio)

(Noviembre Estudio) Eva Prego (Stones Design)

(Stones Design) Rafa Ortega (Gutiérrez-Ortega)

(Gutiérrez-Ortega) Aitor García de Vicuña (AGV Estudio)

(AGV Estudio) Ana Segovia (Odos Design)

La mesa propone una reflexión abierta sobre las tendencias que están definiendo el diseño de espacios de trabajo a escala global, pero también sobre las corrientes culturales, sociales y tecnológicas que influyen en su evolución.

Más que una revisión de estilos o soluciones formales, el debate apunta a una cuestión de fondo: cómo el diseño puede responder a nuevas formas de trabajar, relacionarse y habitar los entornos profesionales.

Un punto de encuentro para el futuro del trabajo

Con el respaldo de entidades como COAM, IFMA o el Consejo General del Diseño de Interior, entre otras, IN|WORKSPACE SPAIN 2026 se posiciona como una plataforma clave para entender el presente y anticipar el futuro del workplace.

Un espacio donde industria, diseño y pensamiento convergen para dar forma a una pregunta cada vez más relevante:

cómo diseñar los lugares donde, cada vez más, se define nuestra forma de vivir y trabajar.

Más información e inscripción en https://www.inworkspacespain.com/

🏘️ DE LA IDEA A LA CONCRECIÓN: EL DISEÑO Y SU APLICACIÓN EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO

📆 12 de mayo 2026, 16:00h

📍 Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo

⏰ Programa completo: https://lnkd.in/eV6Tew_7

✏️ Inscripciones: https://lnkd.in/eSaXvkQ2