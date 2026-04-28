NII redefine el espacio de trabajo

NII redefine el espacio de trabajo

La firma japonesa NII, nacida en el seno de ITOKI Corporation —compañía fundada en 1890 y con más de 130 años de trayectoria en el diseño de mobiliario y espacios de trabajo—, presenta su visión contemporánea del workspace en diálogo con la escena internacional.

Guiada por la misión “We Design Tomorrow. We Design Work-Style.”, ITOKI ha construido una cultura proyectual centrada en la evolución del trabajo y sus entornos. Bajo la dirección creativa de Hirotaka Tako, NII traduce este legado en su concepto de Ingenious Design: una aproximación que entiende el mobiliario como catalizador de comunicación, colaboración e imaginación en espacios compartidos.

En su presentación, la marca reúne piezas desarrolladas junto a estudios y diseñadores como AMDL CIRCLE, Todd Bracher, Rodolfo Agrella y Jun Aizaki / CRÈME, junto a nuevas propuestas previstas para 2026, incluyendo colaboraciones con Industrial Facility. El conjunto plantea sistemas flexibles y configurables que responden a las dinámicas cambiantes del trabajo contemporáneo.

Entre las piezas destacadas se encuentra BITMAP, diseñada por Todd Bracher. Este sistema explora nuevas formas de habitar el espacio a partir de dos volúmenes rectangulares conectados, donde un bloque secundario funciona indistintamente como mesa auxiliar, reposabrazos o asiento adicional. Su geometría, aparentemente inestable, genera una sensación de ligereza y suspensión.

Pensado como un elemento único pero combinable, BITMAP permite múltiples configuraciones —en paralelo, frente a frente o en diagonal— fomentando la interacción y el intercambio. Más que imponer una forma de uso, la pieza propone un marco abierto que invita a la exploración, eliminando la rigidez del mobiliario tradicional y promoviendo una relación más intuitiva, lúdica y adaptable con el espacio.

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