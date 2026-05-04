La vida gráfica de las películas: cuando el diseño construye el cine

¿Qué sería del cine sin el diseño?

La pregunta no es retórica. Es, en realidad, el punto de partida de una reflexión que pone en primer plano todo aquello que normalmente permanece invisible: los sistemas gráficos que construyen la identidad de una película antes incluso de que comience.

El próximo 7 de mayo de 2026, la Academia de Cine acoge el encuentro La vida gráfica de las películas, una sesión que invita a mirar el cine desde una perspectiva poco habitual: la de sus lenguajes visuales.

El diseño como narrativa silenciosa

Carteles, tipografías, títulos de crédito, objetos de atrezo, sistemas gráficos invisibles… Todos estos elementos conforman lo que podríamos llamar la “vida gráfica” de una película. No son accesorios: son estructuras de sentido.

Como plantea el propio evento, estos recursos “comunican antes incluso de que empiece la historia” y sostienen silenciosamente el imaginario del cine .

En ese territorio híbrido entre diseño y narración audiovisual se sitúa también el libro La vida gráfica de las películas, una publicación que abre por primera vez la puerta a este universo, revelando cómo el diseño no solo acompaña al cine, sino que lo construye.

Un encuentro entre disciplinas

La sesión reunirá a profesionales que representan distintos ámbitos de esta “arquitectura gráfica” del cine: Ana Linde, diseñadora gráfica; Manolo Pavón, fotógrafo de rodaje; Nacho Platero, responsable de posproducción creativa de Deluxe; Ricardo Fernández, responsable de diseño de Movistar Plus+; y Pablo Dávila Castañeda, director de arte y escritor, autor de La vida gráfica de las películas, el libro que actuará como eje conceptual de la conversación, proponiendo una mirada que conecta el diseño gráfico con la dirección de arte, la comunicación audiovisual y la construcción simbólica del relato cinematográfico.

El valor del encuentro reside precisamente en esa diversidad: no se trata de una conferencia sobre carteles o tipografía, sino de un diálogo transversal sobre cómo múltiples disciplinas gráficas convergen en la creación cinematográfica.

Nos invita a pensar en todo aquello que no solemos ver y conectar con una idea fundamental para el diseño contemporáneo: que el valor no siempre está en lo visible, sino en lo que estructura la experiencia.

Información y cómo asistir

Fecha: 7 de mayo de 2026

7 de mayo de 2026 Hora: 19:00

19:00 Lugar: Sala de proyecciones de la Academia de Cine (Madrid)

Sala de proyecciones de la (Madrid) Entrada: gratuita (entrada numerada)

gratuita (entrada numerada) CIERRE DE PUERTAS A LAS 19:00.

UNA VEZ INICIADA LA SESIÓN, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA SALA

🎟 Inscripción

Para asistir es necesario reservar entrada previamente a través de la plataforma de la Academia de Cine.

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