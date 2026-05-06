txt.ure x Azotea: memoria, técnica y color

Barragán Rugs, tradición ancestral en clave contemporánea

Desde Ciudad de México, el estudio txt.ure presenta, en colaboración con Azotea, una colección de tapetes que propone una lectura contemporánea de la tradición textil.

Bajo el nombre de Barragán Rugs, el proyecto reúne tres piezas que no solo destacan por su materialidad, sino por el proceso que las sustenta: un ejercicio de co-creación entre artesanos y diseñadores de distintas disciplinas, en el que cada tapete condensa el trabajo de más de doce personas.

El tiempo como materia

Tejidos por la familia Millán Pérez, cada tapete requiere hasta dos meses de trabajo, desde el teñido hasta el tejido final. Con más de 25.000 nudos realizados a mano por pieza, el resultado es una materialidad densa, precisa y profundamente vinculada al tiempo.

En este sentido, la colección no solo se define por su resultado formal, sino por el valor del proceso: un hacer que reivindica la lentitud, la dedicación y el conocimiento transmitido.

Un lenguaje que conecta pasado y presente

La colección explora reminiscencias prehispánicas, estableciendo un vínculo entre referencias culturales históricas y prácticas contemporáneas. No se trata de una reinterpretación literal, sino de una traducción: un diálogo entre memoria y actualidad.

Este enfoque sitúa el proyecto en una línea de trabajo donde el diseño actúa como mediador entre saberes tradicionales y nuevas formas de expresión.

Color como sistema

La investigación visual se desarrolló junto a la diseñadora gráfica parisina Helena Ichbiah, del estudio Ich&Kar, con un énfasis particular en la construcción de paletas cromáticas.

El color, lejos de ser un elemento decorativo, se convierte aquí en estructura compositiva: una herramienta que articula las piezas y define su carácter contemporáneo.

Más que objetos: un punto de partida

Aunque la colección se concreta en tres tapetes, su alcance va más allá. Funciona como un punto de partida, tanto conceptual como material, que abre nuevas posibilidades dentro del universo de colaboraciones entre marcas.

A partir de esta experiencia, txt.ure amplía su práctica hacia el desarrollo de piezas a medida, trasladando este lenguaje a proyectos de interiorismo para clientes en México y en el ámbito internacional.

Cada tapete deja de ser únicamente un objeto final para convertirse en un sistema abierto, capaz de adaptarse a distintos contextos y necesidades espaciales.

Diseño, artesanía y contemporaneidad

El trabajo de txt.ure se sitúa en un territorio donde el diseño contemporáneo se encuentra con la artesanía, no desde la nostalgia, sino desde la activación de sus posibilidades actuales.

En esta colaboración con Azotea, esa relación se materializa en piezas que combinan técnica, memoria y experimentación, proponiendo una mirada que entiende el pasado no como referencia estática, sino como materia viva.