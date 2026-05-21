Karel Martens presenta Ticker

Ticker: una tipografía para el juego y la exploración

Ticker es la tercera tipografía del legendario diseñador holandés Karel Martens. Lanzada junto a Jung-Lee Type Foundry en Ámsterdan, las formas geométricas de Ticker se inspiran en la precisión matemática de Karel Martens y su enfoque del color, la forma y el movimiento.

«Ticker no pretende ser una tipografía funcionalmente suficiente, sino más bien un espíritu: un espacio de juego modular, abierto y elemental, un juguete digital para colorear y construir lenguaje” –dice el diseñador asociado Jung-Lee– “intentamos encontrar la mejor estructura posible para que los usuarios exploren y experimenten el amplio abanico de posibilidades de la tipografía en el sitio web.”

Según el documento que acompaña a la licencia, Ticker es un sistema tipográfico modular que permite la creación de composiciones con capas de color y formas variables mediante múltiples estilos de fuente. Controladas por distintas barras deslizantes, Ticker genera patrones y movimientos que comunican más allá de las letras, mientras que la fuente variable permite que las formas cambien de vertical a horizontal, en diagonal, e incluso girar con movimiento de reloj.

Para quienes adquieren la tipografía, incluye un afiche impreso. «Karel y yo creamos un afiche plegable frente y dorso” –agrega Jung-Lee– “una cara presenta un afiche a todo color creado por Karel Martens. La otra cara incluye un poema escrito por mí, que reflexiona sobre los tiempos actuales a través de la idea del sedimento del tiempo a través de un camino envolvente en lugar de un camino lineal, como una forma de hablar sobre Ticker.”

«Gracias a su labor docente y sus publicaciones, KM (así le gusta que lo llamen a Karel) se ha convertido en una figura de culto a nivel internacional. Ha ejercido una influencia significativa en muchas generaciones de diseñadores gráficos y, en general, ha sido un referente para los amantes de la impresión”, dice la historiadora y crítica Emily King en Fantastic Man, donde Martens salió en portada a sus 86 años.

Recientemente Karel Martens exhibió su primera gran retrospectiva en el Museo Stedelijk de Ámsterdam, bajo el título ’Sin Límites’. Además de trabajar en medios impresos tradicionales como libros y revistas, Karel Martens diseñó revestimientos y murales para empresas textiles y telas para los locales londinenses Liberty. Además de Ticker, Martens creó las tipografías Jungka y Pirelli, también pertenecientes al catálogo experimental de Jung-Lee.

Con un conjunto básico de caracteres disponible como fuente variable y tres formatos distintos, la tipografía de Martens permite crear diseños totalmente personalizados, “desde lo micro a lo macro, desde lo abstracto a lo expresivo, y desde lo monocromático a lo vibrante y colorido”, según detalla la licencia.

Karel Martens abre un amplio abanico de posibilidades en los distintos usos de Ticker, tanto de manera racional como emocional, virtudes que definen con precisión la totalidad de su celebrada obra gráfica.